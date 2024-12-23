Netflix сразу в двух азиатских странах устроил шоу по случаю выхода нового сезона сериала.

Известный южнокорейский сериал "Игра в кальмара" уже в этом месяце вернется на экраны. По случаю предстоящей премьеры нового сезона картины стриминговый сервис Netflix устроил масштабные рекламные шоу в двух азиатских странах.

Netflix провел большое промо в Таиланде и Тайване. В частности, в Бангкоке, столице Таиланда, местные жители и туристы увидели зрелищное шоу на реке Чао Прайя. Организаторы создали гигантскую куклу Йон-Хи из "Игры в кальмара", которая проплывала по реке. Присутствующие сняли зрелище на видео и распространили в сети.

Кстати, эта кукла является крупнейшей в мире. Она была размещена на лодке. Скульптуру сопровождали лодки с актерами в розовых костюмах наблюдателей и дроны, которые переносили реалистичных манекенов.

Создателям шоу удалось воссоздать атмосферу сцены с игрой "Красный свет, зеленый свет". Кукла двигала головой, а ее глаза светились разными цветами. На лодке были надписи "Постарайтесь не двигаться", которые создавали интригу и сеяли страх среди присутствующих.

А вот в Тайване состоялась промоакция другого масштаба. Там местным жителям было представлено световое шоу дронов. Они создавали различные фигуры и анимации в небе, напоминающие персонажей из сериала "Игра в кальмара".

К слову, такие зрелища были созданы, чтобы напомнить поклонникам, что уже 26 декабря состоится долгожданная премьера второго сезона картины, которая буквально стала феноменом по количеству просмотров и отзывов в мире.

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Отметим, первый сезон сериала вышел в сентябре 2021 года. По сюжету перед зрителями предстает большая группа людей, которые соглашаются сыграть в игры на огромные деньги. Быстро выясняется, что обещанный выигрыш не является таким простым, как могло показаться. Уже известно, что будет продолжение "Игры в кальмара" на третий сезон, который выйдет в 2025 году и станет для него последним.

Напомним, ранее стало известно, что Дэвид Финчер будет снимать англоязычную адаптацию "Игры в кальмара". Режиссер планирует работать над проектом в течение 2025 года.

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