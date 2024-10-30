Им станет Дэвид Финчер.

Американский кинорежиссер Дэвид Финчер возглавит англоязычную адаптацию южнокорейского сериала "Игра в кальмара".

Финчер планирует работать над проектом в течение 2025 года. Пока никаких подробностей о новом сериале нет, и Netflix также воздерживается от комментариев. Известно лишь, что события сериала будут разворачиваться на территории США, а сценарий к адаптации, вероятно, напишет Деннис Келли ("Утопия", "Черное море").

Сериал, который вышел в 2021 году, рассказывает об игре на выживание, где группа людей с финансовыми проблемами соглашается принять участие в смертельно опасных соревнованиях. Победитель получает значительное денежное вознаграждение.

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В октябре 2021 года этот сериал стал самым популярным на Netflix по количеству просмотров за месяц. В июне 2022 года Netflix объявил о втором сезоне "Игры в кальмара".

Премьеру второго сезона запланировали на 26 декабря 2024 года, а его сюжет обещает "жестокое испытание человечности и моральных принципов". Также стало известно, что сериал продлили на третий, финальный сезон.

Напомним, ранее стали известны первые подробности второго сезона сериала "Игра в кальмара".

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