Киноленту можно будет увидеть уже этой зимой.

Популярный южно-корейский сериал "Игра в кальмара" (Squid Game) уже совсем скоро вернется на экраны. Стриминговый сервис Netflix сегодня, 1 ноября, опубликовал официальный тизер второго сезона киноленты.

В нем показали игрока под номером 456 Сон Ги Хуна, которого играет актер Ли Чон Че. Он возвращается в игру, где ему придется проходить знакомые задания, однако по новым правилам.

"Через три года после победы 456 номер отказался от поездки в штаты и вернулся с новой мыслью. Ги Хун снова погружается в таинственную игру на выживание с новыми участниками. Все они будут соревноваться за главный приз - 45,6 миллиарда вон", - написано в описании видео.

К слову, премьера второго сезона "Игры в кальмара" состоится 26 декабря 2024 года.

Что известно о сериале "Игра в кальмара"

Сюжет первого сезона сериала "Игра в кальмара" разворачивается вокруг загадочной игры на выживание 456 человек. У всех их есть финансовые проблемы. В течение шести дней участники должны проходить по одной детской игре, но, если проигрывают, то сразу умирают. Однако в случае победы кто-то может получить главный приз - 45,6 млрд вон (примерно 38,5 млн долларов).

Напомним, ранее стало известно, кто будет режиссером англоязычной адаптации "Игры в кальмара".

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