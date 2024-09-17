Мужчина хотел бы сыграть другого персонажа в известной киноленте.

Голливудский актер Гэри Олдман, который в фильмах "Гарри Поттер" сыграл персонажа Сириуса Блэка, сделал неожиданное заявление. Об этом пишет издание Independent.

После того, как компания HBO официально анонсировала начало работы над сериалом о Гарри Поттере по мотивам книг Джоан Роулинг, у актера поинтересовались о его дальнейшем участии в этой экранизации. 66-летний мужчина признался, что через несколько лет не против сыграть еще одну роль в известной кинофраншизе. Но пока поклонникам не следует ждать его появления в сериале.

"Я поставил бы свои деньги на то, что они получат совершенно новый актерский состав. Возможно, через несколько лет я смогу сыграть Дамблдора", - сказал Гэри на церемонии премии "Эмми-2024".

Олдман также добавил, что ему нравится образ Сириуса Блэка. Однако, по мнению актера, его персонаж заслуживает более масштабного проявления в киноленте.

"Я люблю Сириуса, но его было недостаточно в серии: он появился и потом сразу прошел через занавес", - отметил Гэри.

К слову, сериал о Гарри Поттере должен стартовать в 2026 году. Автор книг Джоан Роулинг приглашена в проект на роль исполнительного продюсера. Создатели отметили, что зрителей ждут отдельные сезоны на каждую книгу. Выходить они будут в течение 10 лет.

Кстати, в начале сентября студия начала поиск актеров на главные роли в киноленте.

Напомним, ранее 76-летняя звезда "Мизери" Кэти Бейтс объявила о завершении актерской карьеры.

Вас также могут заинтересовать новости: