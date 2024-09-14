Последней работой звезды станет роль в перезапуске сериала "Мэтлок".

Известная американская актриса, звезда фильма "Мизери" Кэти Бейтс, которую наградили премией "Эмми" за съемки в "Американской истории ужасов", ошеломила поклонников новостью. Знаменитость заявила, что решила завершить кинокарьеру.

О своем решении артистка сообщила в интервью для издания The New York Times. По словам звезды, она хочет отдохнуть от работы и "просто жить эту жизнь".

Однако перед тем как уходить на пенсию, Бейтс снялась в новом сезоне сериала "Мэтлок", премьера которого ожидается в конце сентября. Работу в картине она назвала "своим последним танцем", объявив о завершении карьеры.

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В сериале Кэти сыграла Мадлен "Мэтти" Мэтлок. Ее героиня - скромная пенсионерка, чья внешность противоречит ее блестящему юридическому уму. Женщина решила вернуться на работу в юридическую компанию и стала одной из лучших адвокаток, которая выигрывает все дела.

К слову, новый "Мэтлок" будет состоять из 18 эпизодов. Он является перезапуском оригинального сериала конца 80-х с Энди Гриффитом в главной роли.

Что известно о Кэти Бейтс

Бейтс стала известной после роли в фильме "Мизери" (1990), за которую она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Этот фильм снят по одноименному роману Стивена Кинга. Она сыграла роль одержимой фанатки писателя.

Кроме "Мизери", она появилась во многих других культовых фильмах, в частности, "Титаник", "О Шмидте", "Американская история ужасов". Актриса является обладательницей премий "Золотой глобус", "Эмми", "Оскар", Гильдии киноактеров, также ее номинировали на "Тони". На голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе есть звезда с именем Бейтс.

Кроме актерской карьеры, Кэти активно поддерживает исследования лимфедемы и занимается просветительской деятельностью. Как известно, она сама боролась с раком в течение нескольких лет, а теперь призывает женщин лучше заботиться о своем здоровье.

Напомним, ранее известная британская певица Адель объявила о паузе в карьере. Исполнительница объяснила, почему решила уйти с большой сцены.

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