Актеры сериала "Великі Вуйки. Вдома краще" раскрыли свои любимые места отдыха в Украине

Звезды комедийного сериала рассказали, где ищут приключения, романтику и перезагрузку.

Актеры сериала "Великі Вуйки. Вдома краще", который выходит на 1+1, рассказали о своих реальных любимых местах отдыха в Украине.

Так, креативный продюсер и актер комедии Юрий Горбунов (в сериале - Иван Петрук) признался, что открыл для себя много красивых мест на Киевщине, в частности городок Ржищев на правом берегу Днепра. А в самой столице шоумен советует не обходить красоту и развлечения на острове Труханов.

Среди любимых мест отдыха Горбунова также Одесса и Карпаты. "Если кто-то не был, очень рекомендую посетить Каменец-Подольский. Львов для нас с Катей является романтическим местом, но там всегда людно и шумно. А если хотите побыть наедине - исследуйте места на Киевщине", - добавил шоумен.

Актриса Инна Приходько, которая исполняет роль Елены, рассказала, что ее главное место перезагрузки — это родина, поселок городского типа Чернобай в Черкасской области: "Когда приезжаю домой, обязательно иду с папой на рыбалку. Наслаждаюсь тишиной, свежим воздухом и отдыхаю от безумных ритмов столицы".

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И отдых, и возможность для восстановления здоровья в Украине находит Назар Заднепровский (в сериале - Штефко): "Мне нравится Свалява на Закарпатье. Уже есть любимые санатории, обязательно пью там лечебную воду".

Надежда Мейхерв проекте воплощает образ любимой Ивана Галины. Актриса призналась, что ее любимое место в любом уголке Украины — лес: "Я люблю гулять в лесу, с детьми или сама. Такая прогулка позволяет побыть наедине с собой, в собственном пространстве, что для меня очень важно. И я не ищу определенное место. Лес замечательный везде и всегда".

Владимир Николаенко, исполняющий роль Боди, рассказал: "Красота в Украине везде! Я больше всего люблю возвращаться в Бердянск, Львов и Днепр. Каждый город встречает тебя по-своему искренне и колоритно".

Арам Арзуманян (в сериале — Вазген) говорит, что его любимое место отдыха — возле родителей: "Я вырос в Мелитополе, вблизи Азовского моря. Только появляется возможность, стараюсь хоть на несколько дней отправиться к родным".

Владимир Горянский, который в сериале является главой села, с семьей объездил почти всю Украину, и утверждает, что одно любимое место выбрать невозможно. "Украина богата красотой природы и архитектуры. Мы с семьей очень любим Карпаты, Шацкие озера, леса Житомирщины. Иногда просто отправляемся гулять по Львову и Черновцам. А летом, когда есть свободные между съемками дни, стараемся попасть в Одессу. Если поездить, рассмотреть, там можно найти места с абсолютно чистым морем", - говорит актер.

Украиноязычный сериал "Великі Вуйки. Вдома краще" является собственной разработкой "1+1", а над его производством работает команда "1+1 Продакшн". Съемки ведутся с соблюдением новых требований работы съемочных групп в условиях адаптивного карантина.

Премьера сериала "Великі Вуйки. Вдома краще" на "1+1" запланирована на осень. По сюжету комедийной истории, после того, как гуцульская делегация в составе Ивана Петрука, Боди, Штефка и Василия Микитюка в столице добилась строительства в Великих Вуйках дороги, частный инвестор построил отель, и деревня вот-вот может стать европейским курортом.

Осуществится ли мечта жителей Великих Вуйок превратить родную деревню в "туристическую Мекку", зрители канала увидят в новом сезоне.

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