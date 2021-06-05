Том Фелтон признался, что обожает Эмму Уотсон.

33-летний британский актер Том Фелтон рассказал, какие у него были отношения с коллегой по фильмах о Гарри Поттере Эммой Уотсон.

Откровенное признание он сделал в интервью Entertainment Tonight.

«Ну, что-то между нами есть, если это имеет какой-то смысл. Мы были очень близки долгое время. Я ее обожаю. Я думаю, что она фантастическая. Надеюсь, она ответит на комплимент», – отметил актер.

«Что касается романтической стороны, то я думаю, что так скорее можно даже сказать о Слизерине и Гриффиндоре, нежели о Томе и Эмме. Я очень высокого мнения о ней. Полагаю, что для нее было увлекательно быть частью того, чем мы все были, учитывая, что она не только была единственной девочкой на съемочной площадке, но еще и самой младшей из нас», – добавил актер.

Читайте такжеЭмма Уотсон решила сделать паузу в съемках ради возлюбленногоПо его словам, расти вместе с ней было невероятно захватывающе: «Я думаю, что она оказывает фантастическое влияние на мир».

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Автор: Катерина Шварц