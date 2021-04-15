Кадр из фильма / Скриншот YouTube
В сети появился второй официальный трейлер "Форсажа 9".
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В ролике показаны новые трюки, интригующий сюжет и многообещающий экшен.
Согласно сюжету, Доминик Торетто столкнется с родным братом Джейкобом. Главные роли сыграют Вин Дизель и Джон Сина.
Также вернется уличный гонщик Хан Лю, который якобы погиб после событий шестой части серии. В девятой части зрители узнают, что тогда произошло на самом деле.
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