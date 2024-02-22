В прокат фильм должен выйти в августе 2024 года.

Кинокомпания Lionsgate Movies представила первый трейлер научно-фантастического экшна "Бордерлендс" (Borderlands), снятого по мотивам одноименной серии видеоигр от Gearbox Software.

В центре сюжета – преступница с загадочным прошлым Лилит, которая возвращается на свою родную планету Пандору, чтобы найти пропавшую дочь Атласа. Лилит заключает союз с неожиданной командой – бывшим элитным наемником Роландом, который теперь отчаянно нуждается в искуплении; подростком-подрывником крошкой Тиной; защитником Тины Кригом; сумасшедшей ученой доктором Патрицией Таннис и придурковатым роботом Железякой. Эти невероятные герои должны сражаться с инопланетными монстрами и опасными бандитами, чтобы найти и защитить пропавшую девушку, которая может обладать ключом к невероятной силе.

Роль Лилит в фильме исполнила оскароносная Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Елизавета", "Авиатор", "Кэрол"), а доктора Патрисию Таннис сыграла Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Рыбка по имени Ванда", "Все везде и сразу"). Роланда сыграл Кевин Харт (франшиза "Джуманджи", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Очень страшное кино 3"), крошку Тину – Ариана Гринблатт ("Мстители: Война бесконечности", "Барби"), Крига – Флориан Мунтяну (франшиза "Крид", "Шан-Чи и Легенда Десяти колец"), а Железяку озвучил Джек Блэк (франшиза "Джуманджи", "Школа рока", "Супербратья Марио").

Также в фильме задействованы Эдгар Рамирес ("Цель номер один", "Круиз по джунглям"), Хейли Беннетт ("Девушка в поезде", "Дьявол всегда здесь"), Оливер Рихтерс ("Черная вдова", "Индиана Джонс и реликвия судьбы"), Джина Гершон ("Шоугелз", "Без лица", "Не смотри вверх"), Янина Гаванкар (сериалы "Настоящая кровь", "Сонная лощина", "Утреннее шоу") и другие.

Режиссером фильма выступил Элай Рот ("Хостел", "Грайндхаус: День Благодарения", "Жажда смерти"), а сценарий ему написать помогал Крейг Мезин, автор сериалов "Чернобыль" и "Последние из нас".

В американский прокат фильм должен выйти 9 августа 2024 года, однако точная дата релиза в Украине пока не объявлялась. Впрочем, его точно покажут в украинских кинотеатрах – об этом уже сообщила компания Kinomania Film Distribution, которая получила права на его выпуск.

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