В американский прокат фильм должен выйти 30 мая 2025 года, а через неделю релиз распространится и на другие страны.

Кинокомпания Focus Features представила первый трейлер нового фильма режиссера-визионера Уэса Андерсона ("Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт", "Французский вестник", "Астероид-Сити").

В центре сюжета фильма под названием "Финикийская схема" (The Phoenician Scheme) окажется один из самых богатых людей Европы Жа-Жа Корда, который задумает новое захватывающее и одновременно опасное приключение.

Судя по трейлеру, фильм будет выполнен в фирменной стилистике режиссера, которую он уже использует годами (но его фанаты до сих пор в восторге) – яркие театральные декарации, несколько наивный сюжет и куча звезд в камео, большинство из которых работают с Андерсоном не впервые. Только теперь это будет подано под соусом шпионского триллера.

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Главную роль в фильме исполнил Бенисио Дель Торо, которого до этого можно было увидеть во "Французском вестнике".

Кроме того, в ленте задействованы такие топ-звезды, как Том Хэнкс ("Астероид-Сити"), Скарлетт Йоханссон ("Остров собак", "Астероид-Сити"), Уиллем Дефо ("Водная жизнь со Стивом Зиссу", "Отель "Гранд Будапешт", "Астероид-Сити"), Билл Мюррей (почти все фильмы Андерсона, включая "Королевство полной луны" и "Отель "Гранд Будапешт"), Бенедикт Камбербэтч ("Великолепная история Генри Шугара"), а также Миа Триплтон, Майкл Сера, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Джеффри Райт, Ричард Айоади, Руперт Френд, Хоуп Дэвис, Шарлотта Генсбур, Матье Амальрик, Тонио Аранго, Айша Джой Сэмюэл и другие.

В американский прокат фильм должен выйти 30 мая 2025 года, а через неделю релиз распространится и на другие страны. В то же время ходят слухи, что мировая премьера фильма состоится во время Каннского кинофестиваля в мае.

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