3 июня на НСК «Олимпийский» состоится финал Nova poshta Running Music Awards 2021 — ежегодной премии на лучшую музыку украинских исполнителей для бега и занятий спортом. Среди 10 песен-финалистов будут выбраны победители в трех номинациях: лучший украинский трек для бега, награда от партнеров премии и приз зрительских симпатий. В жюри будут трое ведущих 1+1, что не представляют своей жизни без бега: Маричка Падалко, Валентина Хамайко и Александр Попов.

«Мы, жюри премии, соберемся на стадионе и вместе пробежим под каждый трек финалистов. После круга под песню будем голосовать и в реальном времени видеть, какая композиция вырывается вперед, — комментирует Маричка Падалко, член жюри Nova poshta Running Music Awards, марафонка и телеведущая ТСН на канале 1+1. — Неважно, кто исполнитель и в каком жанре композиция, главное — энергия и драйв, которые дарит музыка во время бега. Песня, которая соберет больше всего голосов жюри, станет своеобразным гимном нового бегового сезона и прозвучит на старте финального марафона Новой почты».

Также членами жюри Nova poshta Running Music Awards в 2021 году стали Инна Поперешнюк, соучредитель Новой почты и амбасадорка New Run, Максим Кривенко, соучредитель New Run и марафонец, и Татьяна Воротилина — рекордсменка Украины в преодолении марафона на протезе.

«Премия в очередной раз показала стремление украинцев не только вести здоровый образ жизни, но и поддерживать украинскую музыку. Украинцы номинировали онлайн более 1000 треков, а среди тех, кто предлагает любимые песни, 60% бегают регулярно», — говорит Инна Поперешнюк.

Организаторы премии открыли набор зрителей, которые будут голосовать за приз зрительских симпатий. Чтобы стать одним из ста людей, которые будут отдавать свой голос за лучшие треки в беге на НСК «Олимпийский», нужно заполнить форму.

Впервые Nova poshta Running Music Awards состоялась весной-летом 2020 года. Среди десяти номинантов премии, где были треки только украинских исполнителей, экспертное жюри выбрало победителей в четырех номинациях. Послушать десятку песен-финалистов Nova poshta Running Music Awards 2020 можно в официальном плейлисте премии.

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Автор: Иван Бойко