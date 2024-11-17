Эти киноленты точно вам понравятся.

Фильмы о моде всегда поражают своим изяществом, красотой и интересными фактами. Она захватывают с первого кадра и погружают в безграничный мир fashion-индустрии.

УНИАН подготовил подборку фильмов о моде и любви, которые обязательно стоит посмотреть.

"Дьявол носит Prada"

"Дьявол носит Prada" - это комедийно-драматический фильм, рассказывающий о жизни выпускницы колледжа по имени Андреа. Девушка мечтает стать журналисткой и устраивается ассистенткой к главному редактору известного модного глянца. Однако у нее нет никакого интереса к моде, а руководительница максимально требовательна в работе и постоянно ее унижает. Сможет ли Андреа выжить в новом коллективе и, захочет ли изменить свой стиль из-за критики окружающих - узнаете после просмотра киноленты.

Режиссеры фильма: Дэвид Франкель, Стивен Ли Дэвис, Али Черкауи и Мерфи Окино.

Главные роли сыграли: Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Эмили Блант и другие.

"Дом Гуччи"

"Дом Гуччи" - это криминальная драма, которая показывает историю взлета и падения модного бренда Gucci и его основателей. В фильме ярко выражена любовная линия и вражда между всеми членами семьи модной империи, которая привела к коварному убийству главного руководителя Маурицио в 1995 году. Но самое интересное начинается после его смерти.

Режиссеры фильма: Ридли Скотт и Роберто Бентенья.

Главные роли сыграли: Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Сальма Хайек и другие.

"Высокая мода"

Французская кинолента "Высокая мода" рассказывает о женщине Эстер, которая всю жизнь проработала в Dior. Она решила уйти на пенсию и отдохнуть от постоянного шитья вручную и новых коллекций. Однако однажды у нее похищают сумочку. После воровка захотела вернуть ей модную вещь, но Эстер решает научить девушку шить, а не сдавать в полицию. Этот эксперимент меняет кардинально ее судьбу.

Режиссер фильма: Сильви Оайон.

Главные роли сыграли: Натали Бай, Лина Гудри, Паскаль Арбийо и другие.

"Дом Версаче"

"Дом Версаче" - это биографическая драма, которая рассказывает историю успеха лидера известного модного бренда Versace Донателлы Версаче после трагической смерти ее брата Джанни. Женщина должна спасти компанию от банкротства, а себя - от наркозависимости.

Режиссер фильма: Сара Шугарман.

Главные роли сыграли: Джина Гершон, Энрико Колантони, Колм Фиор, Раакель Уэлч и другие.

"Ив Сен-Лоран"

"Ив Сен-Лоран" - французская биографическая драма о легендарном дизайнере Ива Сен-Лоране. В фильме показан его творческий путь и создание собственного бренда. Также параллельно можно увидеть личные поражения, зависимости и отношения с партнером, на которые влияет мир моды.

Режиссер фильма: Жалиль Леспер.

Главные роли сыграли: Пьер Нине, Гийом Гальенн, Шарлотта Лебон, Лора Смет и другие.

Напомним, ранее стали известны самые популярные фильмы и сериалы на Netflix, которые смотрят украинцы.

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