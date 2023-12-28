"Феррари", "Мой карпатский дедушка" и "Довбуш": что посмотреть на выходных

Последняя неделя года традиционно отметится в основном праздничными новинками – от украинско-итальянской комедии "Мой карпатский дедушка" до ромкома "Рождественское приключение" и нескольких мультфильмов. В качестве исключения – байопик "Феррари" с Адамом Драйвером и последний фильм Вуди Аллена "Счастливый случай". Онлайн, тем временем, станет доступен один из самых громких украинских фильмов 2023 года – исторический экшн "Довбуш". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Феррари

Ferrari (США, 2023, драма/исторический/байопик)

Основные события фильма происходят в 1957 году. Бывший автогонщик Энцо Феррари переживает кризис. Банкротство преследует компанию, которую он и его жена Лора основали десять лет назад. Их брак получает одно испытание за другим: сначала – потерю единственного сына и законного наследника, после – признание и принятие сына, рожденного Энцо вне брака. Чтобы спасти семейный бизнес, Феррари решает рискнуть и поставить все на Милле Милья – культовую гонку по Италии протяженностью 1000 миль.

Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер ("Черный куклуксклановец", "Аннетт", "Дом Гуччи", франшиза "Звездные войны") и Пенелопа Крус ("Вики Кристина Барселона", "Разорванные объятия", "Эскобар", "Параллельные матери"). Также в фильме задействованы Шейлин Вудли ("Виноваты звезды", "Мавританец", франшиза "Дивергент"), Патрик Демпси (сериал "Анатомия Грей"), Джек О'Коннел ("Юнайтед", "Несломленный", сериал "Северные воды") и другие.

Режиссером фильма выступил голливудский ветеран Майкл Манн ("Схватка", "Свой человек", "Полиция Майами", "Джонни Д.")

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в августе 2023 года, где он получил в целом положительные отзывы. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,7 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 73% одобрения от критиков и 71% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 74 балла из 100, а широкая аудитория – в 6,6 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробный обзор фильма вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Счастливый случай

Coup de chance (США, Франция, Великобритания, 2023, комедия/драма/романтика)

В центре сюжета фильма – красивая молодая парижанка Фанни, у которой, казалось бы, есть все: прекрасная работа в престижном аукционном доме, богатый муж Жан и заботливая мама Ками. Но пресыщенный буржуазный мир уж слишком контрастирует с мятежной юностью Фанни. Однажды утром по дороге на работу она встречает своего одноклассника Алана, который сразу же признается ей, что он "без ума от нее". Их новая дружба быстро перерастает в роман, а муж Фанни постепенно начинает что-то подозревать – и у него множество секретов в шкафу, которые помогут ему разобраться с любовниками. Вмешаться в его зловещий план может только любящая теща, ну и, конечно же, удача.

Главные роли в фильме исполнили Лу де Лааж ("Я дышу", "Невинные"), Нильс Шнайдер ("Я убил свою маму", "Воображаемая любовь", "Сибил"), Мельвиль Пупо ("Время прощания", "По божьей воле") и Валери Лемерсье ("Любовь живет три года", "Голос любви").

"Счастливый случай" должен стать последним фильмом культового режиссера Вуди Аллена ("Энни Холл", "Пурпурная роза Каира", "Матч-Поинт", "Вики Кристина Барселона", "Полночь в Париже").

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2023 года, где он получил в основном положительные отзывы. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,6 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 61 балл из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Мой карпатский дедушка

Мій карпатський дідусь(Украина, Италия, Чехия, Молдова, 2023, комедия/мелодрама/семейный)

Мишель живет жизнью обычного подростка в солнечной Италии. Однажды все переворачивается с ног на голову, и он вынужден отправляться в дальнее путешествие в маленькое село в Карпатах, где, как оказалось, у него есть дедушка. Первое знакомство сразу идет не по плану – дед оказывается тем еще ворчливым стариканом, который не знает ни слова ни на английском, ни на итальянском. Да и украинская Бережница – не Генуя. Внук планирует вернуться домой как можно скорее, но похоже, что он застрял здесь... Отношения деда и внука превращаются в битву двух поколений, но в конце концов они оба узнают о большом значении семьи и компромисса.

Главные роли в фильме исполнили Богдан Бенюк ("Тарас. Возвращение", "Конотопская ведьма") и Симоне Коста. Режиссером выступил грузинский режиссер Заза Буадзе ("Червоный", "Позывной Бандерас", "Мать апостолов"), который с 2008 года живет и работает в Украине.

Премьера фильма состоялась в августе 2023 года на Одесском международном кинофестивале.

Рождественское приключение

The Christmas Classic (США, 2023, комедия/романтика)

Главная героиня фильма Элизабет работает на компанию по недвижимости отца своего жениха. Будущий свекор отправляет ее в родной город с заданием: убедить бывшего парня продать компании свой горнолыжный курорт. И, конечно, все идет совсем не так, как планировалось.

Главные роли в фильме исполнили Малин Акерман ("Хранители", "Девушка из моих кошмаров", сериал "Миллиарды") и Райан Хенсен (сериал "Вероника Марс", "Супергеройское кино", "Остров фантазий").

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 45% одобрения от зрителей.

Кентервильское привидение

The Canterville Ghost (Великобритания, 2023, комедия/анимация)

Этот мультфильм – очередная интерпретация рассказа Оскара Уайлда о бедном призраке сэре Саймоне Кентервилле, бродившем по своему замку в тщетных поисках отважного потомка, который бы освободил его от Кентервильского проклятия, совершив храбрый поступок. Теперь в поместье переезжает современная американская семья, считающая призрака забавным, но только молодая девушка в семье может освободить его, если осмелится.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,5 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 55% одобрения от критиков и 46% от зрителей.

Друзья-не разлей вода

Inseparables (Франция, Испания, Бельгия, 2023, приключения/комедия/анимация)

Дон и Диджей Догги Дог – неожиданные друзья, чьи пути пересекаются в легендарном Центральном парке Нью-Йорка. Их невероятное воображение превратит город в настоящее королевство эпических приключений, которые могут разделить только настоящие друзья-не разлей вода.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,9 баллов из 10.

Рождество на Веселой ферме

Jul på KuToppen (Норвегия, 2020, семейный/анимация)

Юная коровка Клара с нетерпением ожидает празднования Рождества на Веселой ферме вместе с папой. Но когда оказывается, что отец слишком озабочен делами, Клара самостоятельно берется устроить вечеринку, вызвать дух Рождества, а вместе с ним – волшебного гнома, который принесет много неожиданных приключений.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5,9 балла из 10.

Довбуш

Dovbush (Украина, 2023, приключения/исторический/экшн)

События фильма разворачиваются в Карпатах в начале 18 века, когда жестокое правление польской шляхты вынуждает гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опрышками. В поисках мести панам за убийство родителей, братья становятся врагами друг другу. Один жаждет денег, другой – справедливости. Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша, но ему удается их перехитрить. С тех пор легенда о карпатском рыцаре распространяется и вдохновляет поколения тех, кто борется за свободу родной земли.

Режиссером фильма выступил Олесь Санин ("Мамай", "Поводырь"), а роль Олексы Довбуша исполнил Сергей Стрельников ("Бесславные крепостные", "Неверная"). Также в фильме сыграли Алексей Гнатковский (Иван Довбуш), Дарья Плахтий (Маричка), Матеуш Косьцюкевич (Пшелусский), Агата Бузек (Княгиня Яблуновская) и другие.

"Довбуш" стал одной из самых громких украинских киноновинок 2023 года. Он стал фильмом открытия Одесского международного кинофестиваля в августе 2023 года, а 24 августа – вышел в широкий украинский прокат.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 8 баллов из 10.

Фильм станет доступен для украинского сегмента Netflix 29 декабря 2023 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы декабря 2023 года – на этой неделе на Netflix выйдет первый сезон криминального сериала "Берлин", являющегося приквелом хитового шоу "Бумажный дом".

Марина Григоренко