Слухи о беременности актрисы ходили несколько месяцев.

Актриса Алисия Викандер и ее супруг Майкл Фассбендер скоро впервые станут родителями.

Читайте также"Бесславный ублюдок" Майкл Фассбендер может сняться в украинской комедииОб этом свидетельствуют "слитые" в Twitter снимки. Так, один из пользователей разместил в сети снимок, на котором изображена оскароносная звезда с большим беременным животиком.

Также о беременности Алисии сообщило издание Metropolitan Magazine. По его информации, "слитые" в сеть фото были сделаны в период между декабрем и январем, когда актриса уже находилась на последних сроках беременности.

Но сами Викандер и Фассбендер никаких подтверждающих или опровергающих комментариев по этому поводу не давали.

Отношения Викандер и Фассбендера: что известно

Впервые о романе ирландской звезды кино и шведской актрисы заговорили в декабре 2014 года. Актеры познакомились на съемочной площадке картины "Свет в океане".

Потом пара расставалась, но ненадолго. А зимой 2016-го года пара впервые публично поцеловалась на церемонии вручения премии "Оскар".

В 2017 году Алисия и Майкл сыграли тайную свадьбу, которая прошла на Ибице.

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Автор: Ольга Робейко