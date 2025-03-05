Эти истории точно не оставят вас равнодушным.

Детективный жанр в кинематографе пользуется большой популярностью среди зрителей. Если вы входите в список людей, которым нравятся таинственные убийства на экране, неожиданные повороты в сюжете и расследования, то эта подборка именно для вас.

УНИАН подготовил список лент, которые держат в напряжении от начала до конца. Если вы еще не видели следующие фильмы, то они точно станут отличным дополнением вечера уже сегодня.

"Достать ножи" (2019)

Это современный детектив в стиле Агаты Кристи, снятый Райаном Джонсоном. В центре сюжета - смерть известного писателя Гарлана Тромби, которого утром находят мертвым в его поместье. На первый взгляд, все выглядит как самоубийство, но детектив Бенуа Блан в исполнении Дэниела Крейга начинает свое расследование. Подозреваемыми становятся все члены семьи, каждый из них скрывает свою тайну.

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"Остров проклятых" (2010)

Это детективный триллер Мартина Скорсезе, где Леонардо Ди Каприо играет маршала США Тедди Дэниелса. Он вместе с напарником прибывает на остров, где находится больница для душевнобольных преступников, чтобы расследовать исчезновение одной из пациенток. Однако с каждым шагом дело становится все более странным: врачи что-то скрывают, а сам Тедди начинает сомневаться, здоров ли он. Им приходится столкнуться с ложью и бунтом пациентов, который приводит к смертям.

"Убийство в Восточном экспрессе" (2017)

Классический фильм-экранизация романа Агаты Кристи, снятая Кеннетом Браной, который исполнил роль детектива Эркюля Пуаро. Во время путешествия на борту "Восточного экспресса" происходит загадочное убийство - один из пассажиров найден мертвым с многочисленными ножевыми ранениями. Из-за метели поезд останавливается посреди гор, а Пуаро начинает свое расследование. У каждого пассажира есть тайны, и все они так или иначе связаны с жертвой. Постепенно детектив распутывает это сложное дело, а развязка поражает своей неожиданностью.

"Семь" (1995)

Культовый детективный триллер Дэвида Финчера о серии убийств, связанных с семью смертными грехами, в частности, обжорством, жадностью, ленью, гневом, завистью, гордыней и похотью. Детективы Уильям Сомерсет (Морган Фримен), который готовится к пенсии, и молодой амбициозный Дэвид Миллз (Брэд Питт) расследуют серию жестоких убийств. Каждое новое тело - это часть продуманного плана маньяка.

"Донни Дарко" (2001)

Загадочный психологический триллер снял Ричард Келли. В нем старшеклассник Донни Дарко, которого сыграл Джейк Джилленхол, страдает психическими расстройствами и видит странные видения. Однажды он встречает таинственное существо в кроличьей маске Фрэнка. Он сообщает главному герою, что через 28 дней произойдет конец света. После этого Донни начинает вмешиваться в события, которые кажутся случайными, но постепенно приобретают более глубокое значение.

Напомним, ранее мы писали о 5 лучших фильмах, которые должен увидеть каждый. УНИАН подготовил подборку лент прошлого века, которые стали классикой мирового кинематографа и их стоит посмотреть хотя бы раз в жизни. Речь идет о "Списке Шиндлера", "Форресте Гампе", "Побеге из Шоушенка" и других.

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