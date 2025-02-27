УНИАН подготовил подборку лент, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни.

Мировой кинематограф постоянно пополняется новыми картинами, которые становятся популярными среди зрителей. Однако в истории остаются некоторые фильмы, о которых даже через 20-30 лет после их выхода помнят и считают их классикой кино. Следующие ленты можно назвать шедеврами кинематографа, которые заставляют задуматься над жизнью и вдохновляют на новые свершения. Их сюжет, визуальная часть и звездный актерский состав не оставит равнодушным никого.

УНИАН подготовил подборку картин, которые считаются культовыми среди киноманов и получили мировое признание. Если вы еще не видели их, то это точно те фильмы, которые стоит посмотреть уже сегодня.

"Бойцовский клуб" (1999)

Фильм рассказывает об офисном работнике, который страдает от бессонницы и неудовлетворенности жизнью. Его мир меняется после встречи с Тайлером Дерденом - харизматичным анархистом. Вместе они создают "Бойцовский клуб" - подпольное место, где проводят бои между мужчинами. Впоследствии клуб перерастает в радикальную организацию "Проект Каос", участники которой борются с устоявшимися в обществе нормами.

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"Крестный отец" (1972)

По сюжету дон Вито, возглавляющий могущественную мафиозную семью Корлеоне, руководит криминальным бизнесом в Нью-Йорке. Его младший сын Майкл сначала держится в стороне, но после покушения на отца вынужден стать частью семейных дел. Постепенно он превращается в безжалостного лидера. Майкл берет власть в свои руки, устраняет врагов и укрепляет позиции семьи.

"Побег из Шоушенка" (1994)

В центре сюжета банкир Энди Дюфрейн, которого приговорили к пожизненному заключению. В жестокой тюрьме Шоушенк он сталкивается с насилием и несправедливостью. Энди завоевывает доверие администрации, используя свои финансовые знания, и находит друга Реда. Тайно в течение лет он готовит побег, прорывая тоннель в стене.

"Форрест Гамп" (1994)

Это история о простом человеке с большим сердцем. Несмотря на низкий уровень IQ, Форрест Гамп становится звездой футбола, героем войны во Вьетнаме, успешным бизнесменом и даже влияет на ключевые моменты истории США. Однако для Форреста главное - отношения с подругой Дженни, которую он любит с детства.

"Список Шиндлера" (1993)

Карина рассказывает реальную историю немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, который во время Второй мировой войны спасает более тысячи евреев от гибели. Сначала он нанимает их на свою фабрику для собственного обогащения, но со временем его цель меняется. Осознав ужасы Холокоста, он использует свое влияние, чтобы выкупить работников и спасти их от концлагерей.

Напомним, ранее мы писали о 10 лучших детективов по версии Collider, которые держат в напряжении от начала до конца. Каждый из этих фильмов точно понравится фанатам расследований.

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