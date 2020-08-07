Появился трейлер хоррора "Думаю, как все закончить"

Сюжет расскажет о молодой девушке, которая отправляется со своим бойфрендом на удаленную ферму к его родителям.

Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер хоррора "Думаю, как все закончить", главную роль в котором сыграла звезда сериалов "Чернобыль" и "Табу" Джесси Бакли.

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Ролик появился на Youtube-канале платформы. Режиссером и сценаристом картины стал обладатель "Оскара" Чарли Кауфман. Он адаптировал одноименный роман канадского писателя Иэна Рэйда. По сюжету молодая девушка (Бакли) отправляется со своим бойфрендом (Джесси Племонс) на удаленную ферму к его родителям (Тони Коллетт и Дэвид Тьюлис). Поездка оборачивается для нее чередой странных и очень пугающих событий. Премьера картины запланирована на 4 сентября.

Как сообщал УНИАН.Lite, Netflix добавит в каталог несколько культовых сериалов о темнокожих.

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