Кадр из фильма "Сила Грома" / скриншот

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер супергеройской комедии «Сила Грома».

Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Главные роли в ленты сыграли актрисы Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер.

«Сила Грома»: трейлер

«Сила Грома»: что известно о супергеройской комедии

  • Новый американский комедийный фильм о супергероях.
  • Сценаристом и режиссером выступил Бен Фальконе.
  • В главных ролях сыграли Мелисса Маккарти, Октавия Спенсер, Джейсон Бейтман, Бобби Каннавале, Пом Клементьефф, Кевин Данн и Мелисса Лео.
  • Премьера фильма запланирована на 9 апреля. Она состоится на Netflix.
  • Сюжет. Фильм расскажет о двух подругах детства, у которых есть суперспособности. Они решают защищать город от преступников. Правда, вместе с супергероинями появляется суперзлодей, и все превращается в хаос.

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Автор: Катерина Шварц