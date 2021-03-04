Netflix показал трейлер супергеройской комедии "Сила Грома" (видео)

Премьера фильма запланирована на 9 апреля.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер супергеройской комедии «Сила Грома». Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса. Главные роли в ленты сыграли актрисы Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер. «Сила Грома»: трейлер «Сила Грома»: что известно о супергеройской комедии Новый американский комедийный фильм о супергероях.

Сценаристом и режиссером выступил Бен Фальконе.

В главных ролях сыграли Мелисса Маккарти, Октавия Спенсер, Джейсон Бейтман, Бобби Каннавале, Пом Клементьефф, Кевин Данн и Мелисса Лео.

Премьера фильма запланирована на 9 апреля. Она состоится на Netflix.

Сюжет . Фильм расскажет о двух подругах детства, у которых есть суперспособности. Они решают защищать город от преступников. Правда, вместе с супергероинями появляется суперзлодей, и все превращается в хаос. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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