Создатели ленты признались на каком этапе было производство.

Компания Disney решила остановить производство фильма по мотивам мультфильма "Рапунцель".

Как пишет издание Hollywood reporter, проект находился в активной стадии разработки. Режиссером будущей ленты был Майкл Грейс, а сценарий создала Дженнифер Кейтин Робинсон. Роль Рапунцель могла получить актриса Флоренс Пью, а съемки планировались на лето 2025 года. Однако, по словам представителей студии, причиной паузы стала недавняя провальная экранизация "Белоснежки".

"Фильм собрал лишь 69 миллионов долларов внутри страны и 145 миллионов долларов по всему миру при производственном бюджете в 270 миллионов долларов. О "Белоснежке" писали спорные заголовки с самого начала из-за кастинга и творческих решений, а затем из-за Рэйчел Зеглер в социальных сетях. Лента не имела успеха ни у критиков, ни у зрителей", - пояснили разработчики.

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Что известно о фильме "Белоснежка"

21 марта в мировой кинопрокат вышла новая экранизация "Белоснежки" от Disney. Фильм является киноадаптацией мультфильма "Белоснежка и семь гномов" 1937 года. В центре сюжета Белоснежка, которая попадает в лес после указания злой мачехи-королевы убить ее. Однако лесник пожалел девушку и отпустил. После этого она находит домик с 7 гномами. Главные роли сыграли Рэйчел Зеглер и Галь Гадот.

После выхода трейлера "Белоснежки" ее критиковали за изменение сюжета классической истории, а также за выбор актерского состава. Зрители возмутились, что латиноамериканка играет белую диснеевскую принцессу и писали расистские комментарии.

Напомним, ранее пользователи назвали сериалы, которые захватывают с первых кадров и не разочаровывают в финале.

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