Эти мультики учат добру и вере в лучшее.

УНИАН собрал рейтинг из пяти красивых мультфильмов, которые учат добру, смелости и честности. Главные героини - прекрасные принцессы из мира Дисней, а также их друзья.

Спящая красавица

Несмотря на то, что экранизация сказки Шарля Перро вышла в 1959 году, она интересна и в 2022. Сюжет всем хорошо знаком: на празднование дня рождения принцессы Авроры зовут всех жителей королевства, кроме злой колдуньи Малифисенты. Она в отместку решает наслать на девочку проклятие. Спасти Аврору от вечного сна сможет только прекрасный принц.

Русалочка

Музыкальная сказка 1989 года - это красивая история о принцессе из подводного мира, которая полюбила человека. Все, кто читал оригинальную сказку Андерсена, помнят, что это очень грустная история о самопожертвовании.

Этот мультфильм стоит посмотреть и современным детям, ведь он воспитывает важные ценности и учит добру.

Красавица и чудовище

Умная красавица Белль живет в деревушке во Франции и мечтает о приключениях. Ее жизнь очень меняется, когда ради свободы отца ей приходится переехать в замок Чудовища. Девочка узнает, что на самом деле Чудовище - это заколдованный принц. Спасти его может только истинная любовь!

Атлантида: Затерянный мир

Многие смельчаки жили с мечтой найти затонувший в пучинах океана остров. И только молодой картограф Майло Тэтчу в 1914 году обнаружил таинственный дневник, который указывает путь к Затерянной империи. Теперь он выходит в открытый океан с высококлассной командой. Получится ли найти Атлантиду и какой ценой?

Принцесса и лягушка

Очень умная, но бедная девушка по имени Тиана, которая работает день и ночь, мечтая открыть собственный ресторан, идет на танцевальный вечер к подруге. Там она знакомится с принцем Мальдонии Навином, которого злой волшебник вуду превратил в лягушонка. Согласно классическому сценарию сказок, поцелуй может ослабить чары и Навин снова должен превратиться в прекрасного принца. Но что-то идет не так, и Тиана сама становится лягушкой.

Напомним, ранее УНИАН собрал 5 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях.

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