Фильм от Disney еще до выхода получил шквал критики, но, несмотря на это, за первые выходные картина собрала более 80 миллионов долларов в прокате.

21 марта в мировой кинопрокат вышла полнометражная фэнтези-картина от кинокомпании The Walt Disney "Белоснежка". Римейк еще задолго до выхода получил волну хейта в сети, однако после премьеры интерес к ленте только возрос, а в прокате она собрала рекордную сумму за первые выходные.

О чем новая "Белоснежка"

Фильм является киноадаптацией мультфильма "Белоснежка и семь гномов" 1937 года, основанного на одноименной сказке братьев Гримм. По сюжету юная принцесса Белоснежка попадает в лес после того, как ее злая мачеха-королева узнает от волшебного зеркала, что Белоснежка красивее ее.

Она приказывает лесничему убить ее, но мужчина пожалел красавицу и отпустил. Главная героиня находит лесной домик, в котором живут семь гномов. Мачеха узнает, что девушка выжила и хочет ее отравить. Спасти Белоснежку может только поцелуй принца.

Видео дня

Главные роли в картине исполнили Рэйчел Зеглер (Белоснежка), а злую королеву в фильме сыграла Галь Гадот.

Миллионы в прокате за первый уикенд

Как сообщает издание Variety, только за первый уикенд на больших киноэкранах во всем мире новая интерпретация классического диснеевского мультфильма собрала 87,3 миллиона долларов, что является одним из лучших показателей за последнее время. В США "Белоснежка", которую снял Марк Уэбб, а сценарий написала Грета Гервинг, собрала 43 миллиона долларов, а также еще более 44 миллионов в мире.

Следовательно, картина стала лидером по кассовым сборам этих выходных в мире. Несмотря на это, она все еще отстает от "Русалочки" и "Книги джунглей", которые получили по 100 миллионов долларов за первый уикенд. А также от "Короля Льва" и "Красавицы и чудовища" с их миллиардными прокатами. Из-за этого в сети фильм уже назвали наименее успешным римейком от Disney.

В то же время, в самой кинокомпании отмечают, что новая "Белоснежка" может повторить историю "Муфасы". Как известно, картина вышла на экраны в декабре прошлого года и закрыла первые выходные в прокате с 35 миллионами долларов. Но со временем фильму удалось собрать более 968 миллионов долларов в мире. По мнению создателей, "Белоснежка" уже обошла "Муфасу" и может достичь еще большего успеха из-за большой узнаваемости персонажей и отсутствия конкуренции среди семейных картин.

Оценка на IMDb и Rotten Tomatoes

Лента 2025 года получила шквал критики в сети. Кроме негативных отзывов поклонников Disney, она также получила низкую оценку на сервисе IMDb, что сделало ее одним из самых противоречивых фильмов этого года.

Сейчас оценка на IMDb составляет всего два балла из 10 возможных. Это один из худших результатов в истории. В то же время на Rotten Tomatoes "Белоснежку" оценили значительно выше. Там она понравилась критикам, которые поставили ей 71% одобрения.

За что критикуют "Белоснежку"

Сначала еще после выхода трейлера картины Disney критиковали за изменение сюжета классической истории 1937 года. А также киноманы были недовольны выбором актрисы, которая перевоплотилась в главную героиню. Речь идет о Зеглер. В частности, поклонники истории о Белоснежке были убеждены, что латиноамериканка не должна была играть белую диснеевскую принцессу. Все дошло до того, что некоторые пользователи писали расистские комментарии и поливали грязью актрису.

Кроме того, еще одним поводом для критики стало то, что знаменитость рекламировала фильм в соцсетях с хэштегом "free Palestine". Израильская актриса Галь Гадот также публично поддерживала Израиль в соцсетях.

Американский актер Питер Динклэйдж, известный по сериалу "Игра престолов", был одним из тех, кто не прошел мимо премьеры и присоединился к критике в сети. Как пишет Rolling Stone, он был недоволен, что в 2025 году в кино изображают маленьких людей в негативном свете.

Напомним, ранее вышел первый тизер криминального сериала "Дастер" со звездой "Остаться в живых" в главной роли. Премьера нового сериала от Джей Джей Абрамса состоится 15 мая 2025 года.

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