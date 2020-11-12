Актриса не уточнила, в какой именно части, седьмой или восьмой, она появится.

Актриса Анджела Бассетт ("Черная Пантера") вернется к роли директора ЦРУ Эрики Слоун в продолжении шпионского боевика Кристофера МакКуорри "Миссия невыполнима".

Читайте такжеТом Круз разогнался на мотоцикле и улетел в пропасть: появился кадр из "Миссии невыполнимой"Ранее ее можно было увидеть в "Миссии невыполнимой: Фолаут" (2018).

Об этом она рассказала изданию Coming Soon, не уточнив, в какой именно части, седьмой или восьмой, она появится, но выразив волнение по поводу возвращения во франшизу, передает 112.ua.

"Они начали снимать, это было в планах, но вы знаете, что в эти тяжелые времена самые продуманные планы мышей и людей иногда идут наперекосяк. Сейчас я жду приглашения и пойду и сделаю свою часть, это будет скоро, и я очень рада этому", - отметила актриса.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН