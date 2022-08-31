Вышел дублированный трейлер к фильму ужасов с элементами черной комедии "Меню" (The Menu).
Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 17 ноября 2022 года.
В центре сюжета фильма – молодая пара Марго и Тайлер, которые отправляются на отдаленный остров, чтобы поесть в Хоторне, эксклюзивном ресторане под руководством известного шеф-повара Словика, который подготовил роскошное меню молекулярной гастрономии, когда еда рассматривается как концептуальное искусство. Но его подход к кухне несет пугающие сюрпризы для состоятельных гостей.
Главные роли в фильме исполнили Рэйф Файнс ("Странные дни", "Английский пациент", "Залечь на дно в Брюгге", франшиза о Гарри Поттере), Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Сплит", "Прошлой ночью в Сохо", "Варяг") и Николас Холт (франшиза "Люди Икс", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Тепло наших тел", "Фаворитка").
Режиссером фильма выступил Марк Майлод, который до этого работал над рядом рейтинговых сериалов, таких как "Игра престолов", "Бесстыдники" и "Антураж".
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