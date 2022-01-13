Что посмотреть на выходных: приквел "Кингсмена", пятый "Крик" и премьера "Миротворца"

На этой неделе в украинских кинотеатрах состоятся две долгожданные премьеры – комедийного боевика "King’s Man: Начало" с Рэйфом Файнсом и пятой части культовой хоррор-франшизы "Крик". Онлайн, тем временем, выйдет первый эпизод сериала "Миротворец" от Джеймса Ганна, новый хоррор-сериал от Netflix "Архив 81" и продолжение "Эйфории". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового онлайн с 13 января

Одной из главных новинок недели в украинских кинотеатрах станет комедийный боевик "King’s Man: Начало" / The King's Man (Великобритания, США, 2021) от режиссера Мэттью Вона, который также снял две предыдущие части франшизы о британской суперсекретной службе – "Kingsman: Секретная служба" (2015) и "Kingsman: Золотое кольцо".

Новый фильм является приквелом первых двух фильмов и, собственно, рассказывает, как создавалась легендарная служба еще в начале 20 века. Будущим супершпионам придется противостоять самым ужасным в истории тиранам и криминальным гениям, которые соберутся вместе, чтобы развязать войну и уничтожить миллионы людей.

Картина собрала внушительный актерский состав – Рэйф Файнс (лорд Волан-де-Морт в серии фильмов о Гарри Поттере, "Список Шиндлера", "Залечь на дно в Брюгге"), Рис Иванс ("Рок-волна", "Новый Человек-паук", сериал "Берлинская резидентура"), Даниэль Брюль ("Бесславные ублюдки", "Первый мститель: Противостояние"), Харрис Дикинсон ("Малефисента: Владычица тьмы", "Темные отражения"), Джимон Хонсу ("Кровавый алмаз", "Меч короля Артура"), Стэнли Туччи ("Первый мститель", "Милые кости"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Тенет"), Джемма Артертон ("Рок-волна", "Принц Персии: Пески времени"), а также Том Холландер, Мэттью Гуд, Чарльз Дэнс и многие другие. И это уже весомый аргумент, чтоб пойти в кинотеатр.

Отметим, что в мировой прокат фильм вышел еще в середине декабря 2021 года, получив при этом смешанные отзывы критиков. УНИАН уже также посмотрел новинку, и вот что – на деле фильм получился очень даже достойным, по крайней мере в плане того, чтобы не дать вам заскучать и развлечь (а не за этим ли мы ходим в кинотеатры?).

"King’s Man: Начало", как и его предшественники – это фильм на любителя, который отлично выполняет все функции именно развлекательного кино. Это безумный коктейль из великолепного актерского состава, масштабной съемки, вольной трактовки истории, немного пафоса, немного баловства и юмора не для всех, который, тем не менее, не даст вам заскучать ни на минуту. Если вам понравились предыдущие фильмы, этот вам также "зайдет". Если вы слишком серьезны, ищите исторической достоверности или заранее нарисовали себе в уме, каким вы хотите видеть этот фильм, то мы вас предупредили. Подробнее читайте в нашей отдельной рецензии.

Еще одна долгожданная новинка недели – пятая часть хоррор-франшизы "Крик 5" / Scream (США, 2022). На этот раз события популярного слэшера будут разворачиваться спустя 25 лет после того, как маньяк-убийца в черном балахоне и белой маске по прозвищу "Призрачное лицо" впервые атаковал подростков в городке Вудсборо.

На этот раз под раздачу попадут молодые люди, так или иначе связанные с убийцами из предыдущих частей "Крика". Эти события вынудят главную героиню франшизы Сидни Прескотт, неоднократно умудрявшуюся вырываться из-под ножа убийцы, вернуться в родной город.

Помимо Прескотт, роль которой бессменно исполняет Нив Кэмпбелл, в фильме вновь появятся персонажи Дэвида Аркетта и Кортник Кокс – шериф Дуайт "Дьюи" Райли и репортер Гейл Уэзерс. Также к своей роли вернется Марли Шелтон, исполнившая роль помощника шерифа Джуди Хикс в четвертой части франшизы. Среди новичков – звезда "Пацанов" Джек Куэйд и Дженна Ортега, известная по второму сезону сериала "Ты".

Интересно, что постановкой пятого фильма впервые занимался не создатель франшизы легендарный Уэс Крэйвен, который ушел из жизни в 2015 году, а новые режиссеры – Меттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, ранее, впрочем, успешно работавшие дуэтом над хоррорами "З/Л/О", "Пришествие Дьявола" и "Я иду искать".

УНИАН уже также посмотрел новинку и в ближайшее время опубликует подробную рецензию.

Среди других новинок в украинских кинотеатрах на этой неделе – семейная комедия "Настоящий Санта" / "Справжній Санта" (Украина, 2022) с Ксенией Мишиной, Дарьей Петрожицкой и Богданом Бенюком, а также приключенческая драма "Мой волк" / Mystère (Франция, 2021) о том, как из подаренного девочке щенка вырос настоящий волк.

Что нового онлайн с 13 января

Если вы вдруг пропустили, то 9 января на HBO состоялась премьера второго сезона подросткового драматического сериала "Эйфория" / Euphoria (США, 2019-) от А24 и DreamCrew с Зендеей в главной роли. Ожидается, что сервис будет выпускать новые эпизоды каждое воскресенье – всего их должно быть 8.

Первый сезон сериала, стильно рассказывающего о подростковых проблемах, был положительно принят критиками, получил немало наград и преданную армию фанатов, а потому не удивительно, что и ко второму сезону приковано повышенное внимание.

Ну а главной сериальной новинкой недели можно смело назвать комедийный экшн "Миротворец" / Peacemaker (США, 2022), посвященный одному из самых ярких персонажей прошлогоднего "Отряда самоубийц" от Джеймса Ганна. 13 января HBO Max выпустит первый из восьми эпизодов сериала.

Как мы помним из "Отряда самоубийц", Кристофер Смит по прозвищу "Миротворец" является безжалостным убийцей и истинным патриотом Америки, который верит в достижение мира любой ценой. Сам Ганн, который также отвечает и за сериал, описал персонажа как "супергероя / суперзлодея / самого большого придурка в мире". Роль "Миротворца", как и в фильме, исполняет актер/рестлер Джон Сина.

Еще одна новинка недели – хоррор-сериал "Архив 81" / Archive 81 (США, 2022), все восемь эпизодов которого станут доступны 14 января на Netflix.

В центре сюжета сериала – молодой архивариус Дэн Тернер, который получает заказ восстановить сильно поврежденные в пожаре видеокассеты. Однако в процессе обычная, казалось бы, работа перерастает в нечто жуткое и невероятное – кассеты раскрывают тайну расследования деятельности демонического культа, которым занималась пропавшая без вести Мелоди Пендрас.

Также 14 января Netflix выпустит визионерский анимационный мини-сериал "Дом" / The House (Великобритания, 2022) в жанре черной комедии, который расскажет три разные истории, происходящие в одном и том же доме, но охватывающие разные периоды времени и разных персонажей.

Озвучивать роли позвали многих известных британских актеров и музыкантов, среди которых Хелена Бонэм Картер, Миранда Ричардсон, Мэттью Гуд, Миа Гот, Джарвис Кокер, Диззи Раскал и другие.

Кроме того, на этой неделе выйдут новые сезоны двух популярных сериалов – фантастического супергеройского телесериала "Супермен и Лоис" / Superman and Lois (США, 2021-, 2 сезон) от The CW, рассказывающего о Кларке Кенте и Лоис Лейн в современном мире, и комедийного веб-сериала "Жизнь после смерти" / AfterLife (Великобритания, 2019-, 3 сезон) от Netflix о том, как мужчина в оригинальной форме решил покарать мир за смерть своей жены.

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

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Согласно обновленным правилами карантина в Украине, вступившим в силу с 6 декабря 2021 года, посещать кинотеатры можно только наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление). Правило распространяется на "желтую", "оранжевую" и "красную" карантинные зоны.

Хорошего просмотра и берегите себя!

Марина Григоренко