Опубликован трейлер фильма о маньяке со звездой "Игры престолов" в главной роли (видео)
В сети появился трейлер фильма «The Silencing» («Глушитель»), главные роли в котором сыграли звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау и британская актриса Аннабелль Уоллис.
Читайте такжеВ сети появился тизер четвертого сезона "Рассказа служанки" (видео)Ролик опубликовали на YouTube-канале Saban Films.
Режиссером картины выступил Робин Пронт.
Зрителям покажут историю о бывшем охотнике, который живет в уединении в заповеднике. Вместе с женщиной-полицейским они будут втянуты в смертельную игру с маньяком, который, возможно, несколько лет назад похитил его дочь.
Известно, что премьера фильма состоится на сервисе DirecTV 16 июля, а в прокат выйдет 14 августа.
Ранее УНИАН писал, что в сети появился трейлер фильма «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном.
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