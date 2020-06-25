Опубликован трейлер фильма о маньяке со звездой "Игры престолов" в главной роли (видео)

Режиссером картины выступил Робин Пронт.

В сети появился трейлер фильма «The Silencing» («Глушитель»), главные роли в котором сыграли звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау и британская актриса Аннабелль Уоллис.

Читайте такжеВ сети появился тизер четвертого сезона "Рассказа служанки" (видео)Ролик опубликовали на YouTube-канале Saban Films.

Режиссером картины выступил Робин Пронт.

Зрителям покажут историю о бывшем охотнике, который живет в уединении в заповеднике. Вместе с женщиной-полицейским они будут втянуты в смертельную игру с маньяком, который, возможно, несколько лет назад похитил его дочь.

Известно, что премьера фильма состоится на сервисе DirecTV 16 июля, а в прокат выйдет 14 августа.

Ранее УНИАН писал, что в сети появился трейлер фильма «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram