В мировой прокат фильм F1 выйдет 25 июня 2025 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первый трейлер спортивной экшн-драмы F1 с Брэдом Питтом в главной роли.

В центре сюжета фильма – ветеран самых известных в мире автомобильных гонок "Формула-1" Сонни Хейс, который участвовал в этих соревнованиях еще в 1990-х годах, однако после ужасной аварии начал "гонять" в других дисциплинах. Спустя много лет друг Хейса и по совместительству владелец одной из команд "Формулы-1" Рубен просит его вернуться на трассу, чтобы стать наставником вундеркинда-новичка Джошуа Пирса.

Кроме Брэда Питти ("Бойцовский клуб", "Одиннадцать друзей Оушена", "Однажды в Голливуде", "Скоростной поезд") в фильме также сыграли Дамсон Идрис ("Пассажир", "За гранью", сериал "Черное зеркало"), Кэрри Кондон ("Банши Инишерина", сериалы "Лучше позвоните Солу", "Рэй Донован"), Хавьер Бардем ("Старикам здесь не место", "Вики Кристина Барселона", "Дюна"), Ким Бодня (сериалы "Убивая Еву", "Ведьмак"), Тобайас Мензис (сериалы "Чужестранка", "Корона") и другие.

Также в фильме приняли участие немало звезд "Формулы-1", в том числе семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (он еще выступил в качестве консультанта во время съемок), а также Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс-младший, Серхио Перес, Бенуа Трелюер и другие.

Снял фильм американский режиссер Джозеф Косински ("Трон: Наследие", "Мир забвения", "Топ Ган: Меверик", "Спайдерхед").

Музыку к фильму написал легендарный немецкий композитор Ханс Циммер, ответственный за музыкальное сопровождение огромного количества голливудских хитов, в том числе "Король Лев", "Гладиатор", "Бэтмен: Начало", "Дюнкерк", "Бегущий по лезвию 2049" и "Дюна".

В мировой прокат фильм F1 выйдет 25 июня 2025 года.

Как ранее сообщал УНИАН, также вскоре на большие экраны выйдет еще один фильм с Питтом в главной роли – экшн-комедия "Одинокие волки", где его партнером на съемочной площадке стал Джордж Клуни.

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