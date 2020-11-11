Главные роли в комедийно-романтическом фильме сыграли Эмили Блант, Джейми Дорнан.

Кинокомпания Bleecker Street обнародовала трейлер мелодрамы под названием "Дикий горный тимьян".

Читайте такжеЗвезда "50 оттенков серого" сыграет в новом фантастическом фильмеРежиссером выступил лауреат "Оскара" Джон Патрик Шэнли ("Власть Луны", "Выжить"). Картина основана на его пьесе "За пределами Маллингара", впервые поставленной на Бродвее в 2014 году.

Главные роли в комедийно-романтическом фильме сыграли Эмили Блант, Джейми Дорнан, Кристофер Уокен и Джон Хэмм.

В центре сюжета — взаимоотношения ирландской фермерши Розмари Малдун и ее соседа Энтони Рейли, чей отец планирует продать семейный дом своему американскому племяннику, передает 112.ua.

Премьера запланирована на 11 декабря 2020 года.

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Автор: УНИАН