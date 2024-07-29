Фильм собрал более 200 миллионов долларов.

Фильм о супергероях от Marvel "Дэдпул и Росомаха" за первые выходные в прокате собрал 200 миллионов долларов. Лента установила рекорд кассовых сборов среди фильмов с рейтингом R. В целом фильм уже собрал более 438 миллионов долларов.

На ошеломительную новость уже успел отреагировать Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в "Дэдпул и Росомаха". Он опубликовал в своем Instagram "сториз", в которой не скрывал счастья. Актер написал: "Это трудно осознать. Но спасибо всем, кто пришел посмотреть фильм на этих выходных".

Как пишет издание Independent, сейчас картина занимает 8 место в списке фильмов, которые пересекли отметку в 200 миллионов долларов кассовых сборов за первый уикенд. Сейчас известно лишь о 9 кинолентах в истории Голливуда, которые смогли пересечь этот рубеж.

Фильм от Marvel "обогнал" "Черную пантеру", которая собрала 202 миллиона долларов сборов, "Мир Юрского периода" с его 208 миллионами и "Мстителей", у которых 207 миллионов.

Более того, сейчас у "Дэдпул и Росомаха" наибольшие сборы по рейтингу R (Restricted - фильмы разрешены лицам от 17 лет или в присутствии родителей). Третья часть франшизы превзошла даже "Дэдпул" 2016 года, у которого 132 миллиона кассовых сборов. А также супергеройская картина опередила сиквел "Мыслями наизнанку 2" от Disney с его 155 миллионами долларов.

Как известно, режиссером ленты стал Шон Леви. Он опубликовал в сети фотографию со съемок "Дэдпул и Росомаха". Знаменитость обратился к Рейнольдсу и назвал его "талантом целого поколения".

"Восемь лет назад Рейнольдс изменил игру с "Дэдпулом". Он установил рекорд для премьер с рейтингом R, и на этом пути переосмыслил жанр супергероя. Сегодня он уничтожил свой собственный рекорд кассовых сборов и снова перетасовал колоду. Он делает это так легко, что иногда можно забыть, насколько трудным и уникальным является достижение этого человека. Но не делайте ошибки: он - талант поколения. За кадром и на экране Райан опытен и щедр, как никто из тех, кого я когда-либо знал. А еще он самый добрый друг, который только может быть. Это большая радость и привилегия моей карьеры - работать бок о бок с Рейнольдсом", - трогательно написал режиссер.

О чем фильм "Дэдпул и Росомаха"

В картине изображены события, которые произошли через 6 лет после "Дэдпула 2". Главный герой Дэдпул живет обычной жизнью и неожиданно его похищают члены "Управления временными изменениями".

Дэдпул становится участником опасной миссии по спасению мультивселенной. Однако он понимает, что сам справиться не сможет. Поэтому себе на помощь зовет Росомаху из "Людей Икс", роль которого сыграл Хью Джекман.

Напомним, ранее трейлер "Дэдпула 3" стал лидером всех времен по количеству просмотров.

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