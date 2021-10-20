Конкурс традиционно проведут в мае. 10 мая будет первый полуфинал, 12 мая — второй, а 14 мая — гранд-финал "Евровидения-2022".

В следующем году песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Турине (Италия, — УНИАН) на олимпийской арене PalaOlimpico. На официальном сайте конкурса организаторы составили список стран, которые примут участие в "Евровидении". Украина в этом списке присутствует.

Отметим, Армения и Черногория, которые в этом году пропустили конкурс, поборются за победу. А вот Беларусь, похоже, вовсе отказалась от музыкального состязания. К слову, Беларусь участвовала в международном конкурсе песни "Евровидение" с 2004 по 2019 год.

Полный список стран-участников:

Албания

Армения

Австралия

Австрия

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Хорватия

Греция

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Черногория

Нидерланды

Северная Македония

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Россия

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Украина

Великобритания

Мартин Остердал, исполнительный супервайзер Евровидения, поделился своими мыслями о составе.

"Мы так взволнованы, что у нас снова есть более 40 вещателей, которые соревнуются за легендарный трофей Евровидения в Турине в мае следующего года. Команда усердно работает над подготовкой к встрече всех делегаций в новом городе-организаторе и гарантирует, что песенный конкурс "Евровидение" принесет волнение и грандиозное зрелище, на которое рассчитывают почти 200 миллионов зрителей", — отметил он.

Напомним, ранее УНИАН писал, что победители песенного конкурса Евровидение группа Måneskin представила клип на песню MAMMAMIA. Эта песня войдет в сет-лист во время мирового турне группы в 2022 году. За сутки клип набрал почти полтора миллиона просмотров на youtube.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Каролина Гайдук