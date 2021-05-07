В новой версии песня получила минимализм и качественный бит.

Группа Go-A, представляющая Украину на Евровидении 2021, совместно с Dj NANA презентовали ремикс на песню "Шум".

Премьера состоялась на официальных страницах конкурсантов в сети.

В новой версии песня получила минимализм и качественный бит, пишут артисты.

Читайте такжеОбнародованы первые кадры приквела "Игры престолов"Dj NANA объяснила, что ей нравится выбранный группой этно-электро-фолк, поэтому появилось желание сделать что-то вместе.

"Всегда интересно наблюдать за тем, каким видят наше творчество. У Наны интересное и необычное прочтение. Надеемся, что мы дождемся момента, когда нам позволят наконец собраться на танцполах. Мне кажется, именно там наш ремикс максимально сможет раскрыть свой потенциал", – комментирует группа Go-A.

Dj NANA добавила, что в коллаборации с группой считала своей главной задачей придать новое звучание треку, но при этом сохранить его самобытность.

"В работе над треком для меня было важно придать свой концепт, характер и звучание, сохранив стилистику группы. Музыка Go-A отражает нашу культуру и несет ее в мир. Я была очень рада прикоснуться к творчеству такого интересного, самобытного коллектива и их композиции "Шум", – отметила артистка.

Евровидение 2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней "Шум".

Полуфиналы и финал Евровидения-2021 в Украине можно будет посмотреть на двух телеканалах – СТБ и UΛ:Перший.

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Автор: Яна Ставская