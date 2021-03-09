Евровидение-2021: букмекеры назвали песни, которые имеют больше всего шансов на победу

На данный момент известны 26 песен, которые будут представлены на конкурсе.

Первое место уверенно держит группу Daði Freyr из Исландии, хотя их конкурсная песня будет представлена 10 марта. Читайте такжеАрмения отказалась от участия в "Евровидении-2021" Вторую позицию по ставкам получила итальянская группа Måneskin с композицией "Zitti e buoni". The третий шаг сделал представитель Франции Barbara Pravi с песней "Voil à". Четвертое, пятое и шестое место дошли до Болгарии (презентация песни назначена на 10 марта), Литва (группа THE ROOP с композицией "Дискотека") и Швеция (национальный финал состоится 13 марта, где мы узнаем имя конкурсанта). Украинская группа Go-A Band с песней "Шум" оказалась на 19-й ступени. Евровидение-2021: что известно Конкурс будет проводиться в Роттердаме, но если страны снова объявят жёсткий карантин, Роттердам будет проводить конкурс без зрителей, а участвующие страны будут выступать в студиях своих стран

Начиная с конкурса 2021 года исполнителям будет разрешено использовать заранее записанный бэк-вокал. Это сделано для того, чтобы снизить количество членов делегации, расширить творческий потенциал каждой заявки и снизить техническую нагрузку на вещателя-организатора Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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