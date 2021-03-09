Первое место уверенно держит группу Daði Freyr из Исландии, хотя их конкурсная песня будет представлена 10 марта.
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Вторую позицию по ставкам получила итальянская группа Måneskin с композицией "Zitti e buoni". The третий шаг сделал представитель Франции Barbara Pravi с песней "Voil à".
Четвертое, пятое и шестое место дошли до Болгарии (презентация песни назначена на 10 марта), Литва (группа THE ROOP с композицией "Дискотека") и Швеция (национальный финал состоится 13 марта, где мы узнаем имя конкурсанта).
Украинская группа Go-A Band с песней "Шум" оказалась на 19-й ступени.
Евровидение-2021: что известно
- Конкурс будет проводиться в Роттердаме, но если страны снова объявят жёсткий карантин, Роттердам будет проводить конкурс без зрителей, а участвующие страны будут выступать в студиях своих стран
- Начиная с конкурса 2021 года исполнителям будет разрешено использовать заранее записанный бэк-вокал. Это сделано для того, чтобы снизить количество членов делегации, расширить творческий потенциал каждой заявки и снизить техническую нагрузку на вещателя-организатора
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