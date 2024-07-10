В украинском прокате фильм появится до конца 2024 года.

В Украине покажут новый психологический хоррор от культовой независимой киностудии А24 – "Еретик" (Heretic), который сняли режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс, известные по своей сценарной работе во франшизе "Тихое место".

По сюжету, двое мормонских миссионерок пытаются обратить в веру пожилого мужчину. Однако, на первый взгляд милый слушатель, оказывается маньяком и антирелигиозным фанатиком. Теперь девушкам придется искать выход из его дома-лабиринта с множеством ловушек и изощренных пыток, которые Еретик называет "испытанием веры".

"Еретик" Бека и Вудса собрал по-настоящему звездный каст актеров. Радикально новое для своей карьеры амплуа получил звезда ромкомов начала нулевых Хью Грант ("Ноттинг Хилл", "Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь") – фанатичный атеист, балансирующий между ироничным циником и жестоким маньяком. Британский актер продолжает тенденцию выбора ролей отрицательный или неприятных персонажей, которая прослеживается на протяжении последних лет в его карьере ("Джентельмены", "Подземелье драконов").

Роли сестер-мормонок исполняют яркие молодые актрисы Софи Тэтчер ("Шершни", "MaXXXin") и Хлоя Ист ("Фабельманы").

Продюсером фильма выступила Стейси Шер, которая работала с Квентином Тарантино над его культовыми лентами "Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка", а также спродюсировала "Эрин Брокович" и хоррор "Ключ от всех дверей". Воплотить на экране мрачные лабиринты "Еретика" режиссеру помогал легендарный оператор "Олдбоя", "Оно" и "Вонки" Чунг-хун Чунг.

Лента сочетает в себе головоломку и жуткую эстетику в стиле "Смертельного лабиринта", "Человека-невидимки" и франшизы "Пила". Опасная мышеловка, в которую попадают юные героини, поставит перед ними и зрителем неудобные вопросы: "Может ли кто-то иметь монополию на мораль?" и "Кто именно – заслуживает чуда?".

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Adastra Cinema, в украинском прокате фильм появится до конца 2024 года, точная дата релиза станет известна чуть позже. Впрочем, уже известно, что в американских кинотеатрах фильм выйдет 15 ноября 2024 года.

Напомним, на данный момент в украинских кинотеатрах продолжается прокат еще одного громкого хоррора от студии А24 – "МаХХХХин" (MaXXXine) с Мией Гот, который является заключительной частью нашумевшей хоррор-трилогии Х от режиссера Тая Уэста. Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

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