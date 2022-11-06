Эмма Стоун за свой талант получила множество престижных кинопремий.

Сегодня, 6 ноября, американской актрисе Эмме Стоун исполнилось 34 года. В честь праздника предлагаем вам вспомнить лучшие ее роли в кино, которые сделали ее популярной во всем мире.

СМИ часто называют Эмму Стоун самой талантливой актрисой своего поколения. Стоит отметить, что за это она получила такие награды, как "Золотой глобус", BAFTA и премию Гильдии киноактеров США. Также она является лауретом премии "Оскар".

"Отличница лёгкого поведения"

Прорывом для Эммы Стоун стала роль Олив Пендергаст в подростковой комедии "Отличница лёгкого поведения". Она сыграла девушку, которая столкнулась с буллингом в школе с пуританскими нравами. Так, одноклассники пустили слух, что она потеряла девственность. Однако Олив удалось перекрутить ситуацию в свою пользу, что позволило стать ей самой популярной девочкой в учебном заведении.

"Ла-Ла Ленд"

За роль Мии Долан в трагикомедийном фильме-мюзикле "Ла-Ла Ленд" Эмма получила широкое признание критиков и была удостоена множества наград. Это история любви молодой актрисы и музыканта, у которых была мечта стать известными на весь мир. Однако пока им приходится подрабатывать в кафе, чтобы хоть как-то заработать себе на жизнь. Однажды к ним таки приходит успех. И, конечно, "звезда на лбу" меняет их отношения.

"Круэлла"

В центре сюжета мошенница Эстелла, решившая сделать себе имя в мире моды. С ней в паре работают двое карманников, которые мечтают о славе и успехе и почему-то уверены, что с помощью Эстеллы они смогут этого добиться. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и высокомерной баронессы фон Хельман. Чем закончится эта история - смотрите.

"Новый Человек-паук"

В этом фильме Эмма Стоун сыграла роль девушки Питера Паркера, оставленного своими родителями в детстве. Он жил с дядей и тетей, ходил в школу, был обычным мальчиком. Однако он часто подвергался нападкам хулиганов. Единственное, что его радовало - это девушка, в которую он был влюблен. Впрочем, она тоже испытывала к нему чувства, но не афишировала этого. Но после укуса генетически изменённого паука, Питер получает невероятные сверхспособности и его жизнь меняется навсегда.

"Фаворитка"

Эта история о королеве Анне и придворных дамах - герцогине Мальборо и ее младшей сестре Эбигейл, с прибытием которой во дворце начинается новая подковерная борьба, принесли Эмме Стоун очередные номинации на "Золотой глобус" и "Оскар".

Напомним, сериал "Мир Дикого Запада" закрыли после 4 сезона.

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