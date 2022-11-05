На решение о закрытии сериала повлияло немало факторов, включая высокую стоимость его производства и уменьшение количества зрителей.

Стриминговый сервис HBO объявил о закрытии популярного научно-фантастического сериала "Мир Дикого Запада" (Westworld), четвертый сезон которого вышел летом 2022 года.

Как пишет Variety, на решение о закрытии сериала повлияло немало факторов, включая высокую стоимость его производства, а также уменьшение количества зрителей и изменение программной концепции материнской компании HBO – Warner Bros. Discovery.

Интересно, что еще в октябре 2022 года Нолан и Джой заявили, что надеются на последний пятый сезон, чтобы завершить шоу так, как они планировали.

"Мир Дикого Запада" – о чем сериал

Американский научно-фантастический сериал-вестерн "Мир Дикого Запада" (Westworld) был создан для телеканала HBO супругами Лизой Джой и Джонатаном Ноланом. Последний является младшим братом знаменитого режиссера Кристофера Нолана и написал сценарии к нескольким его фильмам, в том числе "Темный рыцарь" и "Интерстеллар".

События сериала, основанного на одноименном фильме 1973 года, сначала разворачиваются в вымышленном футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада", населенном андроидами. Парк за немалые деньги обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые могут заниматься здесь чем угодно, не опасаясь возмездия со стороны роботов. Однако вдруг с андроидом Долорес Абернати, изображающей дочь фермера, случается сбой. В следующих сезонах события сериала вышли за пределы тематических парков, также происходя в реальном мире.

Первый сезон сериала вышел в октябре 2016 года, собрав при этом восторженные отзывы как от зрителей, так и критиков, которые хвалили его за визуальные эффекты, сюжет и актерскую игру. Первые два сезона состояли из 10 эпизодов, а третий и четвертый – из восьми. В целом сериал имеет 54 номинации на премию "Эмми", одержав победу в 9 из них.

Вас также могут заинтересовать новости: