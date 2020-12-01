Актриса Эллен Пейдж («Джуно», «Начало», «Академия Амбрелла») объявила, что идентифицирует себя как трансгендера и выбрала себе мужское имя Эллиот. Она также просит не обращаться к себе в женском роде.
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Такое сообщение сегодня появилось в официальном Instagram Пейдж. Пейдж выразил радость по поводу своего каминг-аута и поблагодарил людей, которые поддерживали его. В то же время, он признался, что боится ненависти, «шуток» и насилия.
Актер напомнил, что трансгендерные личности часто подвергаются дискриминации и насилию.
Эллен/Єллиот Пейдж давно является активным борцом за права ЛГБТ и меньшинств. В 2014 году он совершил каминг-аут как лесбиянка и вступил в брак с Эммой Портнер.
Пейдж широко известен по ролям в фильмах «Джуно» и «Начало». На его счету – роли во франшизе «Люди Икс» и сериале «Академия Амбрелла». Пейдж также работал над видеоигрой Beyond: Two Souls.
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