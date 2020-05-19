Элис Купер подбодрил фанатов в клипе на новую песню о борьбе с коронавирусом

Видео начинается с монолога Купера и включает видео фанатов, играющих на инструментах.

Американский рок-певец Элис Купер выпустил клип на новую песню под названием Don’t Give Up, которая посвящена борьбе с Covid-19.

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Клип начинается с монолога Купера и включает видео фанатов, играющих на инструментах. В ролик, созданный удаленно Бобом Эзрином, вошли более 20 тыс. фан-видео. Режиссером клипа выступил Фрэнк Гринер.

"Посмотрите, у вас 7 миллиардов братьев и сестер в одной лодке, так что не паникуйте. Мы способны выжить и продолжать, и продолжать. Мы не хрупкие, и мы уверены, что не сломаемся", - отметил Купер.

Песня Don't Give Up войдет в новый альбом музыканта, релиз которого запланирован на 14 августа.

Как сообщал УНИАН.Lite, 14 апреля рэпер Pitbull выпустил песню о пандемии коронавируса, а до этого, в марте, Боно впервые за три года выпустил песню и посвятил ее итальянцам, которые борются с пандемией коронавируса.