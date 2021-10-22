Во всеукраинский прокат фильм выйдет 3 марта 2022 года.

Опубликован постер и тизер украинской романтической комедии "Соседка" от компании F Films (продюсеры фильмов "Свингеры" и "Свингеры 2") с известной артисткой Ксенией Мишиной.

Как сообщает пресс-служба телеканала 1+1, во всеукраинский прокат комедия выйдет 3 марта 2022 года.

Кроме Мишиной (известная по телепроектам "Холостячка", "Крепостная", победительница шоу "Танцы со звездами" и судья "Україна має талант"), в главных ролях снялся актер Артемий Егоров. В фильме также появятся Jerry Heil и Анна Тринчер. Автором сценария фильма стала известная писательница Ирэна Карпа, режиссером – Наталья Пасеницкая.

Комедия "Соседка": тизер

В первом тизере создатели фильма заявляют привлекательный образ харизматичного главного героя, разнообразие ярких киевских локаций и интригуют тем, как сдавать отношения между мачо и его случайной соседкой по квартире – разведенной учительницей с детьми.

Комедия "Соседка": что известно о фильме

"Мы хотели создать для зрителей эффектную, смешную и легкую романтическую историю, которую будет приятно посмотреть во время весенних праздников как молодым парам на свидании, так и семейным парам, которым будут особенно близки юмористические ситуации, связанные с детьми", – рассказала продюсер проекта Олеся Ногина (F Films).

"Это моя первая комедийная роль, и мне очень интересно было найти новые краски и интонации для образа Вероники в своем актерском арсенале, – призналась исполнительница главной роли Ксения Мишина. – Между нашими с Артемом героями происходят и словесные баталии, и комические бытовые конфликты, и настоящие приключения – это было интересно играть, и за нашими отношениями должно быть интересно наблюдать зрителям".

Сюжет. Заядлый холостяк Петр поспорил со своим лучшим другом, что сможет прожить месяц с женщиной под одной крышей. Так в его квартире появляется Вероника – элегантная учительница музыки, которая только что ушла от мужа-тирана. Однако ставки растут, когда Петр узнает о детях Вероники.

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Автор: Виолетта Орлова