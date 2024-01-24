Они хотят видеть в номинантах Марго Робби и Грету Гервиг.

Страсти вокруг кинопремии "Оскар-2024" только начинаются. Вчера, 23 января, был назван список всех номинантов на получение желанной статуэтки, а уже сегодня голливудские звезды выразили свое возмущение в отношении конкурсантов.

Несмотря на то, что фильм "Барби" был номинирован сразу на восемь номинаций, а актер Райан Гослинг является претендентом на победу в категории "Лучшая мужская роль второго плана", актер все равно выразил свое недовольство. Он не понимает, почему в перечне номинантов нет его партнерши по киноленте Марго Робби и режиссера фильма.

"Нет Кена без Барби. Нет фильма "Барби" без режиссера Греты Гервиг и актрисы Марго Робби, двух людей, которые больше всего ответственны за создание этого фильма. Ни одно признание не было бы возможным для кого-либо в фильме без их таланта и гениальности. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в соответствующих категориях, - это ничего не сказать. Их работу следует отметить", - подчеркнул актер изданию Daily Mail.

Поддержала слова Гослинга и певица Бетт Мидлер.

"Этот фильм посвящен Грете Гервиг и Марго Робби, которые создали его. Он имел успех у критиков и стал культурным феноменом. "Барби" не только вызвал глубокий резонанс, но и собрал миллиард долларов. Но, по иронии судьбы, именно Кен получил номинацию на "Оскар", - сказала она.

Удивлению не было предела и у актрисы Шероун Стоун, когда она не нашла в перечне номинантов Марго Робби и Грету Гервиг.

"Грета Гервиг не номинирована на "Оскар". Марго Робби не была номинирована на "Оскар". Райан Гослинг получил номинацию на "Оскар". На самом деле это весь сюжет "Барби", - прокомментировала актриса.

Свою критику высказал и писатель Стивен Кинг.

"Не номинировали Грету Гервиг? Это может быть правдой?"- написал он.

Напомним, кинопремия "Оскар-2024" состоится 10 марта в театре "Долби" в Голливуде. Уже объявлены все номинанты. Интересно, что среди них есть украинский фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, который представлен в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

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