Ею стала главная героиня "Отряда самоубийц" и "Барби".

Глянцевый мужской журнал MAXIM опубликовал рейтинг самых горячих женщин 2023 года. Первое место в этом списке заняла австралийская актриса Марго Робби.

Так, главная героиня нашумевшего фильма "Барби" появилась на обложке глянца и уже второй год подряд возглавила рейтинг самых горячих женщин. В целом она четыре раза попадала на первое место в данной номинации.

"У Марго был замечательный год, с выходом одного из самых громких фильмов всех времен – "Барби", так что не удивительно, что именно она получила корону", – сказал главный редактор журнала Санти Пинтадо, передает Daily Mail.

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Конкуренцию ей составили футболистка Сэм Керр и певица Дельта Гудрем. Керр заняла второе место в рейтинге, а Гудрем - третье.

Чем известна Марго Робби

Марго Робби - известная актриса, получившая многочисленные награды и номинации, включая номинации на два "Оскара", четыре "Золотых глобуса" и пять премий Британской киноакадемии. В 2017 году попала в список 100 наиболее влиятельных людей по мнению журнала Time. В 2019 году была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии журнала Forbes.

Она сыграла в таких фильмах как "Бойфренд из будущего", "Тарзан. Легенда", "Отряд самоубийц", "Тоня против всех", "Барби", "Две королевы" и других.

В декабре 2016 года она вышла замуж за британского помощника режиссера Тома Акерли. Пара живет в Венисе.

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