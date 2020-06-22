Эдгар Райт экранизирует бестселлер Эдриана Маккинти о похищении детей

Кто сыграет главные роли в новой картине, пока неизвестно.

Режиссер Эдгар Райт, который завершил работу над картиной "Прошлой ночью в Сохо", займется экранизацией известного романа Эдриана Маккинти "Цепь" (The Chain).

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Соавтором сценария вместе с Райтом станет Джейн Голдман ("Kingsman: Секретная служба"), передает сообщает Deadline.

Кто сыграет главные роли в новой картине, пока неизвестно.

В центре сюжета окажется женщина по имени Рэйчел, 11-летнюю дочь которой похищают. Чтобы спасти ее, необходимо похитить другого ребенка. Как только дочь героини освобождают, следующие родители должны украсть еще одного ребенка для спасения жертвы. Если цепь разорвут, то дочь Рэйчел погибнет. И тогда она решает самостоятельно добратьсядо создателей зловещей Цепи.

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