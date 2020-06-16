Уилл Смит сыграет раба в фильме "Эмансипация", основанном на реальных событиях

Экшн-триллер расскажет о беглом рабе по имени Питер, который спасается от охотников на болотах Луизианы во время Гражданской войны.

Уилл Смит сыграет главную роль в новом фильме Антуана Фукуа под названием "Эмансипация", основанном на реальных событиях.

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Экшн-триллер расскажет о беглом рабе по имени Питер, который спасается от охотников на болотах Луизианы во время Гражданской войны и пытается добраться до войск Армии Союза, пишет Variety.

Сценарий создан не только по общим мотивам истории, но и по дневникам самого Питера. В реальности, когда настоящий Питер добрался до армии, местные медики сфотографировали его спину - она была изуродована ударами плети, которой его били бывшие рабовладельцы. Изображение появилось в выпуске Harperʼs Weekly и стало символом жестокости в отношении чернокожего населения.

Производство должно начаться в начале 2021 года. Фильм будет представлен на Каннском кинофестивале.

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