В новом фильме продюсерская компания хочет реализовать "действительно большую идею".

Глава компании Seven Bucks Productions Хирам Гарсия рассказал, что кинофраншиза "Джуманджи" получит четвертую часть.

Об этом он заявил в интервью ComicBook.

В новом фильме продюсерская компания хочет реализовать "действительно большую идею". При этом Гарсия деталей проекта раскрывать не стал.

"Это один из наших любимейших проектов, над которым нужно работать, и он готовится к запуску", - заявивл он.

Кинофраншиза "Джуманджи": что известно

Фильм «Джуманджи» Джо Джонстона вышел на большие экраны в 1995 году. Ремейки «Джуманджи: Зов джунглей» и «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном и Кевином Хартом в главных ролях выходили в 2017 и 2019 годах.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН