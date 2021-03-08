Глава компании Seven Bucks Productions Хирам Гарсия рассказал, что кинофраншиза "Джуманджи" получит четвертую часть.
Об этом он заявил в интервью ComicBook.
В новом фильме продюсерская компания хочет реализовать "действительно большую идею". При этом Гарсия деталей проекта раскрывать не стал.
"Это один из наших любимейших проектов, над которым нужно работать, и он готовится к запуску", - заявивл он.
Кинофраншиза "Джуманджи": что известно
Фильм «Джуманджи» Джо Джонстона вышел на большие экраны в 1995 году. Ремейки «Джуманджи: Зов джунглей» и «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном и Кевином Хартом в главных ролях выходили в 2017 и 2019 годах.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Милла Йовович сыграет в фильме своего супруга по рассказу Джорджа Мартина "В потерянных землях"
- Супермен возвращается: главную роль в новом фильме может сыграть темнокожий актер
- "Тор: Любовь и гром": в сети показали фото со съемок с Мэттом Дэймоном и Люком Хемсвортом
- Netflix показал трейлер супергеройской комедии "Сила Грома" (видео)
- Премьеру фильма "Форсаж 9" перенесли
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram