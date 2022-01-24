Создатели пока держат в секрете сюжет будущей ленты и ее название.

Голливудский актер Джонни Депп возвращается в кинематограф после громкого скандала с бывшей женой Емберг Херд и обвинений в насилии. Он получил первую большую роль короля Людовика XV в фильме французской постановщицы Майвенн.

Об этом пишет Variety.

Съемки ленты стартуют уже этим летом и продлятся три месяца. Удалось выяснить, что они будут проходить в Париже (Франция), в основном в Версальском дворце.

Создатели ленты пока не раскрывают название, детали сюжета и дату премьеры.

Напомним, что король Людовик XV правил Францией на протяжении 58 лет. Это второй самый длительный период правления в стране после Людовика XIV.

Для Джонни Деппа эта роль станет первой после фильма "Великий" 2020 года. До этого режиссеры неофициально объявили бойкот актеру из-за скандала с его экс-супругой и обвинений в насилии.

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Пара поженилась в феврале 2015 года.

После 15 месяцев брака Эмбер Херд подала на развод и обвинила своего мужа в систематическом домашнем насилии.

Депп через суд пытается доказать, что все ее обвинения - клевета. В начале ноября 2020 года он проиграл первое дело в Лондонском суде. "Она инсценировала побои и появилась в суде с синяками на лице, утверждая, что я избил ее мобильным телефоном", - рассказывал Депп.

После этого Warner Bros. просила актера отказаться от роли темного волшебника во франшизе "Фантастические твари". Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.

Позже Херд заявила, что он изменял ей со многими актрисами, с которыми снимался.

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