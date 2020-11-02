Джонни Депп не смог доказать в суде, что он не избивал бывшую жену Эмбер Херд.

Джонни Депп проиграл судебное дело против английской газеты The Sun, где его обвинили в насилии против бывшей жены. В 2018 году издание заявило, что у них есть "неопровержимые доказательства" того, что актер избивал бывшую супругу Эмбер Херд.

О решении суда сообщила газета The New Yor Times. Британский судья Эндрю Никол вынес свое решение 2 ноября. Деппа объявили проигравшим, а его иск о клевете отклонили.

Американский актер Джонни Депп и актриса Эмбер Херд начали встречаться в 2011 году. В 2015 году пара поженилась, но уже через год Эмбер со скандалом инициировала развод. Она обвиняла актера в неоднократных избиениях, угрозах и вспышках гнева.

Депп в свою очередь заявил, что он никогда не поднимал руку на свою жену, а также обвинил бывшую в насилии. Его адвокат представил суду аудиозапись ссоры Деппа и Херд, где актриса ударила его.

Актера поддержали его бывшие девушки Ванесса Паради и Вайнона Райдер. Они высказали свою уверенность в том, что Депп не способен ударить женщину.

Позднее Эмбер написала статью для The Washington Post, в которой утверждала, что актер неоднократно её избивал. Такое же заявление было в газете The Sun: издательство заявило, что у него есть доказательства насилия Деппа против бывшей. Из-за обвинений актера исключили из съемок в следующем фильме "Пиратов Карибского моря".

Актер подал иск на Эмбер и на издательство The Sun, в котором заявил о клевете в его адрес и потребовал моральной компенсации. Слушание проводилось в июле 2020. На слушании также выяснилось, что Эмбер во время отношений могла изменять Деппу с Илоном Маском.

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Автор: Екатерина Пулатова