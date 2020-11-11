Поклонники актера написали петицию.

Фанаты голливудского актера Джонни Деппа выступили в его поддержку с требованием вернуть их кумира на роль Гриндевальда в третью часть франшизы «Фантастические твари».

Читайте такжеДжонни Депп получит $10 миллионов за роль в "Фантастических тварях", которую он не сыграетСоответствующая петиция размещена на платформе Change.org.

«Мы хотим, чтобы его вернули! Warner Bros. должны прислушиваться к публике, иначе мы бойкотируем фильм», – говорится в тексте петиции.

Поклонники актера считают, что решение суда по делу Деппа против британского таблоида The Sun несправедливое, и Warner Bros. не должна была из-за этого лишать его роли.

Джонни Депп vs Warner Bros.: предыстория

Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе. Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.

Этому предшествовало то, что Депп проиграл дело о клевете таблоиду The Sun, утверждавшему, что он неоднократно избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

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Автор: Катерина Шварц