Ранее создатели фильма не планировали приглашать писательницу на фоне ее скандальных заявлений.

В спецэпизоде "Гарри Поттер через 20 лет: возвращение в Хогвартс" актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Джоан Роулинг повлияли на них лично. В кадре появится и сама писательница.

Об этом пишет газета The Independent.

По данным издания, сначала актеры расскажут о том, как творчество писательницы повлияло на тысячи людей, а также о собственном волнении перед выходом новых книг.

"Одна из причин, по которой я так восхищаюсь Роулингом, - это ее способность вернуть людям любовь к чтению", - говорит Дэниел Рэдклифф в эпизоде.

Читайте такжеВедущие лиги по квиддичу изменят название, чтобы дистанцироваться от Джоан РоулингАктеры также обсудят, как создателям фильма было сложно найти мальчика на роль Гарри Поттера. Только после этого в кадре появится сама Роулинг. Она рассказывает, как им понравился Рэдклифф на пробах.

Однако изначально создатели спецэпизода отказывались приглашать Роулинг на съемки на фоне обвинений писательницы в трансфобе после серии скандальных твитов.

Напомним, что спецэпизод "возвращение в Хогвартс" выйдет 1 января 2022 года.

Как сообщал УНИАН, ранее стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер специального эпизода "Гарри Поттер: возвращение в Хогвартс", снятого к 20-й годовщине выхода первого фильма о Гарри Поттере.

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