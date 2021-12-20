Автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг в съемках нового эпизода участия не принимала.

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер специального эпизода "Гарри Поттер: возвращение в Хогвартс", снятого к 20-й годовщине выхода первого фильма о Гарри Поттере.

Официальный трейлер опубликован на Youtube-канале HBO Max.

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В этой ретроспективе Гарри Поттера появятся почти все актеры, сыгравшие главных персонажей франшизы: Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Томас Фелтон (Драко Малфой), Бонни Райт (Джинни Уизли) и другие. В новом эпизоде также принял участие режиссер первых частей "Гарри Поттера" Крис Коламбус.

"Анонсированный в прошлом месяце фильм "20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс" приглашает поклонников в волшебное путешествие от первого лица через одну из самых любимых кинофраншиз всех времен, которая воссоединяет Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон и других актеров и режиссеров всех восьми фильмов о Гарри Поттере", - отметили в HBO Max.

Премьера фильма запланирована на 1 января 2022 года.

Что известно о спецэпизоде "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс"

Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" впервые вышел на большой экран в 2001 году. Всего было выпущено восемь фильмов, премьера последнего состоялась в 2011 году.

К 20-й годовщине поттерианы американский интернет-сервис HBO Max выпустит специальный эпизод "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс". Он дебютирует в первый день 2022 года.

Впрочем, автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг, которая и создала мир Гарри Поттера, в съемках нового эпизода участия не принимала. По слухам, она появится только на архивных кадрах из-за скандала, связанного с ее высказываниями о трансгендерах.

Джоан Роулинг обвинили в трансфобии

В июне Джоан Роулинг выпустила большую колонку "О вопросах гендера и пола". Писательница выразила беспокойство из-за растущего количества трансгендерных переходов среди девушек-подростков, а также из-за того, что у трансгендерных женщин есть доступ к женскому туалету.

Эссе автора стало реакцией на жесткую критику на ее твиты, в которых она, в частности, иронизировала над высказыванием: "люди, у которых есть менструация". В результате Роулинг раскритиковали за трансфобию, причем не только активисты, но и актеры, сыгравшие в "Поттериане".

В ноябре 2021 года писательница пожаловалась на травлю со стороны защитников прав трансгендерных людей.

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Автор: Александр Топчий