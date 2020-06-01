Джеймс Кемерон вернулся в Новую Зеландию для съемок сиквелов "Аватара"
Режиссер Джеймс Кемерон и продюсер Джон Ландау прибыли в Веллингтон (Новая Зеландия) для возобновления съемок фильмов-сиквелов фантастического блокбастера «Аватар».
Читайте такжеNew York Times: Контакты с живыми людьми стали предметом роскоши
Как сообщает Variety, на самолете чартерного рейса, который прибыл из Лос-Анджелеса в Веллингтон, прилетели около 54 человек. Но съемочный процесс пока не стартует, ведь прибывшим из-за границы киноделам придется провести в карантине 14 дней.
Ландау опубликовал фото из аэропорта в Instagram.
Отмечается, что съемки прервались в середине марта, когда Новая Зеландия начала вводить карантинные ограничения из-за пандемии. Сейчас границы страны официально закрыты, но команда Кемерона и Ландау прибыла в порядке исключения – их работу признали «имеющей особую экономическую ценность».
В мае в сети появился новый кадр со съемок сиквелов фильма "Аватар".
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram