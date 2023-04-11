Актриса сыграет мать, которая будет спасать свою дочь.

Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новом фильме, который создал стриминговый сервис Netflix. Звезда перевоплотилась в киллера, которой приходится бороться со злом.

Премьера фильма "Мать" состоится уже 12 мая. Кроме Джей Ло, главные роли в кинокартине сыграли Джозеф Файнс, Люси Паес, Омари Гардвик, Пол Рейси и Гаэль Гарсия Берналь. Трейлер к новому фильму уже появился на YouTube-каналах Netflix.

"У мести лицо матери. Смертоносная киллер прекращает скрываться в лесах Аляски для спасения дочери, которую любила на расстоянии. Смотрите фильм "Мать" в этот День матери", - говорится в описании к трейлеру.

Сама актриса уже показала постер к новому фильму. Поклонники поздравляют Джей Ло с новой работой и пишут, что актриса удачно перевоплотилась в киллера с непростой судьбой.

Известно, что работу над фильмом "Мать" начали еще в 2020 году. В 2021 году сервис Netflix начал съемки, однако впоследствии их пришлось отложить. Планы изменила пандемия коронавируса.

Фильм "Мать" с Джей Ло - трейлер

Реакция комментаторов

Пользователи сети пришли в восторг. В комментариях к трейлеру они пишут:

"Дженнифер Лопес - драматическая актриса, которую я действительно хотел увидеть снова! Я бы хотел, чтобы она выбрала меньше романтических комедий и больше таких фильмов!"

"Блин, я не могу вспомнить, когда в последний раз видел Джей Ло в боевике, подобном этому. Очень редко можно увидеть, и на самом деле он выглядит очень хорошо. Обязательно посмотрю"

"Вот в таких фильмах я люблю смотреть Дженнифер в главной роли!! Очень жду просмотра этого фильма!! Ее характер такой дерзкий... Не могу дождаться".

Напомним, ранее стало известно, что Netflix дал "зеленый свет" анимационному спин-оффу сериала "Очень странные дела".

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