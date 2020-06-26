Джамала снялась в фильме Netflix вместе с Уиллом Ферреллом и Рэйчел МакАдамс (фото)

Кроме актеров, на съемочной площадке Джамала также встретила Александра Рыбака, Нетту Барзилай, певицу Loreen и других участников Евровидения.

Победительница Евровидения-2016 от Украины певица Джамала снялась в фильме Netflix вместе с голливудскими знаменитостями Уиллом Ферреллом и Рэйчел МакАдамс.

Этим невероятным известием сама артистка поделилась в Instagram.

По словам певицы, приглашение сняться в новом проекте стриминговой платформы она получила еще в июле прошлого года. Узнав, что сюжет фильма разворачивается вокруг песенного конкурса, и что главные роли в нем исполнят Уилл Феррелл ("Зеровилль") и Рэйчел Макадамс ("Дневник памяти", "Настоящий детектив"), она тут же согласилась.

Читайте такжеВышел новый трейлер фильма-катастрофы "Гренландия" с Джерардом Батлером"На съемках меня впечатлило все, начиная с бережного отношения к зеленым зонам возле локации, до количества задействованных в продакшене людей и профессионализма съемочной группы, - рассказала певица. - Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Все выглядело потрясающе. И актеры, и массовка были настолько красивые, что невозможно было отвести глаза", - рассказывает Джамала.

"Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчел Макадамс (обожаю "Дневник памяти") и известным красавчиком Дэном Стивенсом, - добавила она. - Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу - “When strangers are coming”... Дэн начинает петь "1944"! А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент!", - добавила она.

Кроме актеров, на съемочной площадке Джамала также встретила Александра Рыбака, Нетту Барзилай, певицу Loreen и других участников Евровидения.

Как сообщал УНИАН, появился трейлер фильма "В ожидании варваров" с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram